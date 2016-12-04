ارزیابی عزاداری هیئات مذهبی آذربایجان شرقی در مشهد مقدس

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام گروهی از از کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجانشرقی به مشهد مقدس برای ارزیابی برنامه عزاداری هیئات مذهبی خاطر نشان کرد: هدف از اعزام این گروه، حضور در مراسم مختلف و ارزیابی ویژه برنامههای هیئات مذهبی استان در ایام رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسنمجتبی (ع) و امام رضا (ع) بود.
وی شناسایی نقاط قوت و ضعف و بسترسازی جهت بهرهبرداری بیشتر از ظرفیت معنوی و پتانسیل عظیم آستان مقدس حضرت علیبن موسیالرضا(ع) در آخر ماه صفر را از مهمترین اهداف این طرح هنوان و تصریح کرد: حضور و شرکت در جلسات هیئات مذهبی محوری آذربایجانیها، رصد عزاداری دستجات در خیابانهای اطراف حرم و برگزاری مراسم شام غریبان جانباختگان زائران حریم رضوی در حادثه قطار مشهد - تبریز از مهمترین اقدامات این گروه بود.
مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: ضرورت ساماندهی فعالیتهای مذهبی در مشهد مقدس و هماهنگ کردن هیئات مذهبی کشور جهت مقابله با برخی آسیبهای موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت بینظیر حریم رضوی محسوس است و این مهم یکی از دلایل اعزام گروه کارشناسی تبلیغات اسلامی استان به مشهد مقدس بود.
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