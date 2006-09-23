سپاهان در كنار استقلال نمايندگان ايران در آسيا/ شليك نهايي عمادرضا و قهرماني زرد پوشان

به گزارش خبرگزاري مهر ، سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا در مورد ديدار برگشت فينال جام حذفي و قهرماني سپاهان گزارش داد: تيم سپاهان در كنار استقلال نمايندگان ايران در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا سال آينده هستند.

دو تيم پرسپولي سو سپاهان در ديدار برگشت فينال جام حذفي به نتيجه تساوي يك بر يك رسيدند و تيم ميزبان موفق شد با حساب چهار بر دو در ضربات پنالتي پرسپوليس را شكست دهد. برپايه اين گزارش تيم فوتبال پرسپوليس در ضربات پنالتي ابتدا پيش افتاد اما در نهايت شكست خورد. نيكبخت واحدي و شيث رضايي پنالتي هاي خود را گل نكردند تا عمادرضا با شليك نهايي تيم فوتبال سپاهان را به عنوان قهرماني در رقابت هاي فينال جام حذفي برساند.