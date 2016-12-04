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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند:

نیم تن گوشت قرمز در بیرجند معدوم شد

نیم تن گوشت قرمز در بیرجند معدوم شد

بیرجند-سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند از حذف و معدوم سازی ۵۸۰ کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند، حسن علیزاده اظهارکرد: در راستای تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان اکیپ های بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند از محل عرضه فراورده های خام دامی سطح شهرستان بازدیدهای مستمر بعمل می‌آورند.

 وی بیان داشت: طی بازرسی‌ها انجام یافته در هفته گذشته ۵۸۰ کیلوگرم گوشت گوسفند فاسد و تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه های نگهداری کننده شهرستان ضبط شد.

وی تصریح کرد: با نظارت مداوم دامپزشکی امکان عرضه فراورده‌های خام دامی تاریخ مصرف گذشته وجود ندارد و با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی در حیطه مقررات دامپزشکی و رعایت شرایط نگهداری توسط تولیدکنندگان وعرضه‌کنندگان فراورده‌های خام دامی می‌توان از فساد این محصولات جلوگیری کرد تا محصولی سالم، باکیفیت و با تایید دامپزشکی به دست مصرف‌کنندگان برسد.

کد مطلب 3840395

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