نیم تن گوشت قرمز در بیرجند معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند، حسن علیزاده اظهارکرد: در راستای تامین امنیت غذایی مصرف کنندگان اکیپ های بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان بیرجند از محل عرضه فراورده های خام دامی سطح شهرستان بازدیدهای مستمر بعمل می‌آورند.

وی بیان داشت: طی بازرسی‌ها انجام یافته در هفته گذشته ۵۸۰ کیلوگرم گوشت گوسفند فاسد و تاریخ مصرف گذشته در یکی از سردخانه های نگهداری کننده شهرستان ضبط شد.

وی تصریح کرد: با نظارت مداوم دامپزشکی امکان عرضه فراورده‌های خام دامی تاریخ مصرف گذشته وجود ندارد و با اجرای برنامه‌های ترویجی و آموزشی در حیطه مقررات دامپزشکی و رعایت شرایط نگهداری توسط تولیدکنندگان وعرضه‌کنندگان فراورده‌های خام دامی می‌توان از فساد این محصولات جلوگیری کرد تا محصولی سالم، باکیفیت و با تایید دامپزشکی به دست مصرف‌کنندگان برسد.