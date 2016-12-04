شاهرود۲۰ باب کتابخانه دارد/ نمایشگاه کتاب فرصتی برای ترویج مطالعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در خلال آئین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه استانی کتاب سمنان به میزبانی سالن ورزشی شهید اکبری شاهرود ضمن بیان اینکه ۲۰کتابخانه شاهرود در مجموع به ۱۸هزار عضو فعال و ۲۷هزار مراجعه کننده متفرقه در طول سال خدمات ارائه می کنند، ابراز داشت: این میزان با توجه به جمعیت ۲۱۰هزار نفری شهرستان، آماری در خور توجه است.

وی با بیان اینکه در شاهرود هفت هزار متر مربع زیرساخت کتابخانه ای وجود دارد، ابراز داشت: ۱۲کتابخانه در شهر شاهرود و هشت کتابخانه در شهرها و روستاهای حومه این شهرستان هم اکنون فعال هستند.

نمایشگاه کتاب فرصتی برای ترویج فرهنگ مطالعه

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: افتتاح دو کتابخانه روستایی در زمان آباد و طرود با فواصل ۲۱۰ و ۱۵۰ کیلومتری از مرکز شهرستان در زمره دستاوردهای خوب دولت در حوزه ترویج فرهنگ مطالعه محسوب می شود.

هاشمی درباره ظرفیت های علمی شاهرود نیز بیان داشت: شهرستان همچنین دارای ۴۸نویسنده ملی و استانی سرشناس، ۱۵مرکز دانشگاهی با ۴۰هزار دانشجو، هشت حوزه علمیه با یک هزار طلبه و همچنین ظرفیت های ویژه گردشگری، فرهنگی، علما، فقها، کشاورزی و نیروی انسانی است که در مجموع این شهرستان را مستعد برای برگزاری رویدادهای ملی فرهنگی متعددی ساخته است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب فرصتی مناسب است تا با ترویج فرهنگ مطالعه سعی در ارتقای سطح آگاهی های جامعه داشته باشیم.

نمایشگاه کتاب استانی سمنان به مدت ۱۰ روز در سالن شهید اکبری شاهرود دایر است.