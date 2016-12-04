سیاست های کلان نظام سلامت بر بهداشت و پیشگیری استوار باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پارسا آتش رزم افزود: برای بالا بردن شاخص سلامت در حوزه های مختلف پزشکی، باید اصل پیشگیری در سیاست های کلان مورد توجه جدی قرارگیرد.

وی به شاخص سلامت دهان و دندان (DMF) که شامل تعداد دندان های پوسیده، کشیده شده و پرشده است، اشاره کرد و گفت: این شاخص درکشور ما نسبت به کشورهای خاورمیانه مطلوب تر است. اما با تمرکز بر سیاست های پیشگیری و توسعه آن در جامعه. مدارس و دانشگاه ها باید میزان آن را کاهش داد.

آتش رزم اظهار داشت: پوسیدگی های دندانی یک بحث اجتماعی اقتصادی است بنابراین اگر بتوانیم فرهنگ بهداشت دهان و دندان را در جامعه تقویت کنیم تا ملکه ذهن افراد شود، میتوان به میزان قابل توجهی پوسیدگی های دندانی را کاهش داد.

وی افزود: همچنین اگر میزان فلوراید آب به میزانی برسد که به حفظ ساختار دندان ها کمک کند، می تواند درکاهش میزان پوسیدگی ها موثر باشد.

دبیر علمی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی، محور اصلی کنگره امسال را «دندانپزشکی دیجیتال» عنوان کرد و گفت : باتوجه به پیشرفت علم دندانپزشکی، امسالدندانپزشکی دیجیتال به معنی استفاده از تکنولوژی دیجیتال در حوزه دندانپزشکی به عنوان تم اصلی کنگره تعیین شده است.

وی افزود: رشته های مختلف دندانپزشکی مانند پروتزهای دندانی، دندانپزشکی ترمیمی، رادیولوژیوی و لیزر تحت تاثیر این تکنولوژی قرار گرفته و روز به روز گسترش بیشتری می یابد.

آتش رزم اظهار داشت: علت اصلی گسترش این تکنولوژی این است که سرعت کار را افزایش میدهد، مقرون به صرفه است و دقت بیشتری دارد.

وی ادامه داد : بنابراین در این کنگره تلاش می شود متخصص ان رشته های مختلف حوزه دندانپزشکی بویژه همکاران دندانپزشک عمومی با اصول ، کارائی و محدودیت های دندانپزشکی دیجیتال و فناوری ها و کارآیی های آن بیشتر از پیش آشنا شوند.

دبیر علمی کنگره دندانپزشکان عمومی ایران اظهار داشت: دراین کنگره مطالب متعددی در رابطه با رشته های دوازده گانه دندانپزشکی مانند پروتزهای ثابت و متحرک، ترمیمی و اندو، جراحی فک و صورت، پریودنتولوژی، بیماری های دهان و دندان، پاتولوژی، مواد دندانی، رادیولوژی، اطفال و ارتودنسی ارائه می شود.

وی ادامه داد : هرچه دانش و آگاهی دندانپزشکان درمورد علوم جدید این حوزه که به سرعت رو به گسترش است، افزایش یابد، درتشخیص و درمان بیماریهای حوزه دهان و دندان دقیق تر وکاهش عوارض آن موفق تر عمل خواهند کرد.

دبیرعلمی یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ مقاله به این کنگره ارسال شده که بررسی و اعضای کمیته علمی کنگره مقالات را بررسی و مقالات مناسب رابرای سخنرانی برگزیدند.

آتش رزم افزود: در این کنگره سمپوزیوم جامع یک روزه در زمینه لیزر در دندانپزشکی و سمپوزیوم اصول کلینیکی سرامیک های دندانپزشکی همراه با تیبل کلینیک های کاربردی و کارگاههای آموزشی درخصوص موضوعات مرتبط با رشته های دوازده گانه نیز دراین کنگره برگزار می شود.

یازدهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران از ۲۱ تا ۲۴ دی ماه ۹۵ در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شود.