به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه در اجلاس استانی «نماز و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی» در سخنانی با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مدیریت اسلامی در کشور جاری شد، اظهار داشت: بنیان این امر اقامه نماز بوده است.

وی بر ضرورت رعایت مدیریت اسلامی از سوی مدیران تاکید کرد و گفت: بهبود اخلاق کاری در ادارات و تکریم ارباب رجوع نیز همواره از سوی مدیران باید مدنظر قرار گیرد.

استاندار لرستان افزود: سلامت کاری باید در ادارات رعایت شود چرا که این امر در مبارزه با فساد اداری، کاهش قول و وعده های بی سرانجام، دروغ و تزویر و ... موثر است.

بازوند با تاکید بر اینکه نماز در سبک زندگی انسان تاثیر گذار است، گفت: نماز باید پایه گذار مباحث فرهنگی باشد.

وی بر ضرورت توجه به نمازخانه های ادارات تاکید کرد و اظهار داشت: با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده است در ورودی شهرهای استان یک مسجد احداث شود.

استاندار لرستان با اشاره به احداث مسجد در ورودی شهر خرم آباد و منطقه کمالوند به نام مسجد «آیت الله کمالوند» گفت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته یک مسجد در ورودی لرستان از سمت خوزستان و یک مسجد در ورودی استان از سمت کرمانشاه احداث می شود.

بازوند همچنین بر ایجاد نماز خانه در مجتمع های بین راهی لرستان تاکید کرد و گفت: از مدیر کل بازرسی استانداری لرستان خواسته ایم که گزارشی در این زمینه تهیه و این امر را به صورت ویژه پیگیری کند.