بهمن هوشمند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تأمین اعتبار، ۱۰ درصد باقیمانده مطالعات اجرایی سدهای خراسان شمالی طی سه سال آینده به پایان خواهد رسید.
هوشمند بابیان اینکه در حوزه سد «اسفراین»، «بارزو» و «چری بیدواز» مطالعات بهطور کامل انجامشده است، افزود: با توجه به زمینشناسی و شرایط مناسب این مناطق و اقدامات آبخیزداری خوبی که در این زمینه انجامشده است، خوشبختانه این سدها با مشکل مواجه نیستند.
وی اضافه کرد: اما در حوزه سد شیرین دره، میزان رسوب و فرسایش خاک به دلیل زمینشناسی حساس این منطقه بسیار زیاد است و به عاملی تهدیدکننده در این حوزه تبدیلشده است.
دبیر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان با اشاره به اینکه در حوزه سد شیرین دره بیش از ۷۵ درصد مطالعه اجرایی انجامشده است، اظهار کرد: ۶۰ درصد از حوزههای سد شیرین دره دارای مورفولوژی و سازههای لسی و حساس به فرسایش است.
هوشمند بابیان اینکه بسیاری از عوامل در فرسایش بیشازحد این سد نقش داشتهاند، افزود: تراکم دام در بعضی از مناطق در این حوزه بیش از هفتتا هشت برابر ظرفیت مراتع استفاده میشود که در فرسایش این سد تأثیرگذار بوده است.
وی تصریح کرد: چرای زودرس وبیرویه پوشش گیاهی، شخم و کشاورزی غیراصولی و دیگر عوامل انسانی برای از بین بردن پوشش گیاهی و ضعیف شدن پوشش گیاهی تاثیرگذاشته و سبب افزایش فرسایش و رسوب در این حوزه شده است.
رئیس اداره مهندسی و مطالعات و دبیر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی استان گفت: در حال حاضر فرسایش در حوزه سد شیرین دره به یک معضل تبدیلشده که عمر مفید این سد را کاهش میدهد تا حدی که اگر این روند طی چندین سال آینده ادامه پیدا کند حتی سد شیرین دره از گردونه سدهای استان خارج میشود.
هوشمند بابیان اینکه برای جلوگیری از فرسایش این حوزه تمام دستگاهها با منابع طبیعی همکاری کنند، افزود: برای جلوگیری از فرسایش در این حوزه باید دستگاههای مختلف با بالا بردن سطح آگاهی مردم و تغییر دامداری سنتی به صنعتی، افزایش دامداریهای صنعتی برای کاهش چرای بیرویه، طرح اسکان عشایر و انجام اقدامات آبخیزداری در این کار مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اداره منابع طبیعی با اجرای اقداماتی همچون پروژه منارید در شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان و شیروان درزمینهٔ افزایش آگاهی مردم و مدیریت منابع طبیعی تلاش میکند.
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