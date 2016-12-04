تشریح برنامه های ۱۶ آذر دانشگاه تهران/ سخنرانی ۳۴ چهره در دانشگاه

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سوی تشکل های دانشجویی این دانشگاه برنامه هایی به مناسبت روز دانشجو در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه برگزار می شود.
وی افزود: برای تمامی این برنامه ها مجوز برگزاری صادر شده است.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: برنامه تشکل های دانشجویی پردیس های این دانشگاه نیز در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه برگزار خواهد شد.
|ردیف
|درخواست کننده
|عنوان برنامه
|میهمانان یا سخنرانان برنامه
|تاریخ و ساعت
|مکان برگزاری
|۱
|انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران
|صحن دانشگاه، صحن آزادی
|محمود صادقی، جواد اطاعت، آرمان ذاکری الهه کولایی و سوسن شریعتی
|
۱۶ آذر
۱۴:۰۰
|سالن شهید چمران پردیس دانشکده های فنی
|۲
|بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
|آیین بزرگداشت روز دانشجو
|حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، محمد جواد لاریجانی، علی باقری و یاسر جبرائیلی، احمد الحجیری، حامد زمانی، محمد مهدی سیار و خانواده شهید مصطفی کریمی
|
۱۶ آذر
۱۴:۰۰
|تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
|۳
|جامعه اسلامی دانشجویان تهران
|
به مناسبت روز ۱۶ آذر
۱- سخنرانی با موضوع ارتباط با آمریکا
۲- اکران مستند دانشجویی
|سید مسعود میر کاظمی، مهدی کوچک زاده
|
۱۶ آذر
۱۴:۰۰
|تالار شهید دهشور پردیس علوم
|۴
|دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
|بزرگداشت روز دانشجو
|حسن عباسی، دکتر سعید جلیلی، مهندس فتاح، دکتر قالیباف، مهندس ضرغام، دکتر صفار هرندی، حجت الاسلام شهاب مرادی، حامد زمانی، گروه هنری نبض، استاد جمشید جم، حجت الاسلام ناطق نوری، پرویز امینی، صادق محصولی(به همراه پخش پیام تصویری آیت الله مصباح یزدی به دانشجویان انقلابی)
|
۱۶ آذر
۱۴:۰۰
|تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی
|۵
|بسیج دانشجویی دانشکده فنی فومن
|بررسی استراتژی دولت در سیاست خارجی
|عمران علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد رشت
|
۱۷ آذر
۱۳:۳۰ - ۱۷:۳۰
|صحن اصلی دانشکده فومن
|۶
|انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی
|نقش دانشجو در آینده ایران اسلامی
|محمدرضا عارف، جواد اطاعت، سید حسین موسوی تبریز
|۱۵ آذر
|تالار کی نیا
|۷
|بسیج دانشجویی پردیس فارابی
|سخنرانی، تقدیر از دانشجویان نمونه و پخش کلیپ
|حسن عباسی، محمود نبویان
|۱۵ آذر
|تالار کی نیا
|۸
|انجمن اسلامی دانشجویان مستقل پردیس فارابی
|جریانی مستقل دانشجویی یا عروسک خیمه شب بازی
|میزگرد دانشجویی
|۱۵ آذر
|دفتر تشکل
|۹
|بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
|جشن روز دانشجو
|مهرداد بذرپاش
|۱۵ آذر
|تالار شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
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