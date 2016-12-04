تشریح برنامه های ۱۶ آذر دانشگاه تهران/ سخنرانی ۳۴ چهره در دانشگاه

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دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

بزرگداشت روز دانشجو

حسن عباسی، دکتر سعید جلیلی، مهندس فتاح، دکتر قالیباف، مهندس ضرغام، دکتر صفار هرندی، حجت الاسلام شهاب مرادی، حامد زمانی، گروه هنری نبض، استاد جمشید جم، حجت الاسلام ناطق نوری، پرویز امینی، صادق محصولی(به همراه پخش پیام تصویری آیت الله مصباح یزدی به دانشجویان انقلابی)

۱۶ آذر ۱۴:۰۰

تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی