به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، هيئتوزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 73018/9440هـ/ب مورخ 3/5/1385 بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آئيننامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت را اصلاح كرد.
بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آييننامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت، موضوع تصويبنامه شماره 15117/ت29857هـ مورخ 11/3/1384 به شرح ذيل اصلاح شده است:
1ـ پيشنهاد بازنگري، اصلاح و تكميل جداول اين آييننامه به هيئت وزيران.
2ـ بررسي و ارجاع تخلفات پيمانكاران به مراجع ذيربط.
3ـ تنظيم پيشنهاد در مورد كارهائي كه خارج از رشته و حداكثر مبلغ تعيين شده در اين آئيننامه است براي تصميمگيري شوراي عالي فني.
نظر شما