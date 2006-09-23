  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ مهر ۱۳۸۵، ۸:۵۲

اصلاح آئين‌نامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت

هيئت وزيران آئين‌نامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت را اصلاح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"،  هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 19/6/1385 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي موضوع نامه شماره 73018/9440هـ/ب مورخ 3/5/1385   بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آئين‌نامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت را اصلاح كرد.

بندهاي (1)، (2) و (4) ماده (17) آيين‌نامه تشخيص پيمانكاران طرح و ساخت، موضوع تصويب‌نامه شماره 15117/ت29857هـ مورخ 11/3/1384 به شرح ذيل اصلاح شده است:
1ـ پيشنهاد بازنگري، اصلاح و تكميل جداول اين آيين‌نامه به هيئت وزيران.
2ـ بررسي و ارجاع تخلفات پيمانكاران به مراجع ذي‌ربط.
3ـ تنظيم پيشنهاد در مورد كارهائي كه خارج از رشته و حداكثر مبلغ تعيين شده در اين آئين‌نامه است براي تصميم‌گيري شوراي عالي فني.

کد مطلب 384042

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها