امیررضا توکلی یکی از کارگردانان نمایش «کلاغه به خونش نرسید» که در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است به خبرنگار مهر گفت: ما سال گذشته این نمایش را در چند فرهنگسرا روی صحنه بردیم و امسال نوبت به اجرا در فرهنگسرای نیاوران رسید.

وی ادامه داد: نسخه‌ای که در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود با نسخه اجراهای قبلی تفاوتی ندارد و ترکیب بازیگران نیز همچون گذشته هستند.

این کارگردان و بازیگر با اشاره به اینکه ۱۰ سال است با حمید ندیمی به طور مشترک کار می‌کنند، بیان کرد: ما یک گروه هستیم که غالبا با هم کار می‌کنیم و این همکاری در طول سال‌ها به خوبی جواب داده است. کارگردانی مشترک بین من و آقای ندیمی هم تجربه خوبی است و ما کارها را بین خود تقسیم می‌کنیم.

توکلی در بخش دیگر صحبت‌هایش عنوان کرد: تماشاچی‌های تئاتر در شمال و غرب تهران از تئاتر کودک انتظارات متفاوت‌تری دارند و این در حالی است که استقبال از اجرا در مدارس در شرق و جنوب تهران بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه نمایش دیگری برای کودکان در آینده روی صحنه می‌برد، گفت: «جزیره لانگلیو» بر اساس متنی از کیومرث قنبری آذر را باز هم به کارگردانی مشترک با حمید ندیمی در حال آماده سازی داریم که جزئیات آن را بعدا اعلام می‌کنم.

این کارگردان تئاترهای کودک با ابراز تاسف از اینکه حمایت از تئاترهای کودک کم است و این عرصه مهجور مانده است، بیان کرد: در حال حاضر فقط تالار هنر و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مکان‌های حرفه‌ای و تخصصی تئاتر کودکان در تهران فعال هستند در حالیکه همه مخاطبان لزوما به این مکان‌ها دسترسی ندارند و ما نیاز داریم سالن‌های تخصصی تئاتر کودک در سراسر تهران ساخته و به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: در حال حاضر بیشتر تئاترهای کودک در فرهنگسراها روی صحنه می روند و این در حالی است که سالن‌های آنها از ابتدا با هدف اجرای تئاتر ساخته نشده و امکانات نور و صدای آنها مناسب اجرای تئاتر نیست. ضمن اینکه وقتی کاری نیاز به نصب دکور داشته باشد با این مشکل رو به رو می‌شود که باید برای برنامه های دیگر فرهنگسرا دکور جمع شود. از دیگر مشکلات این است که هزینه‌های تبلیغات برعهده گروه‌ها است و این مساله کار را سخت‌تر می‌کند.

توکلی در پایان ابراز امیدواری کرد همچون تئاتر بزرگسال که در حال حاضر سالن‌های تخصصی دارد، تئاتر کودک نیز صاحب سالن‌های حرفه‌ای و تخصصی شود.

در خلاصه داستان این نمایش کودک آمده است: گروهی از کلاغ ها نزد پیرمرد قصه گو رفته و به وی اعتراض می کنند که چرا تمامی قصه ها با جمله کلاغه به خونش نرسید به پایان می رسد. پیرمرد قصه گو هم داستان های مختلف را زیر و رو می کند تا ...

نیلوفر دهقان، فاطمه پیرهادی، طاها ابوالقاسم، صائب دادو، حمید ندیمی و امیررضا توکلی از بازیگران این نمایش هستند. همچنین بازنویسی متن نمایش توسط کیومرث قنبری آذر صورت گرفته است. امیررضا توکلی در کنار کارگردانی و بازیگری موسیقی این نمایش را نیز با تنظیمی از سپهر قناد به سرانجام رسانده است.

نمایش «کلاغه به خونش نرسید» نوشته زیبا برجی فلاح تا هفدهم دی ماه همه روزه به غیر از شنبه‌ها و سه شنبه‌ها ساعت ١٧ اجرا می شود.