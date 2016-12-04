مرگ یک دانش آموز قائمشهری براثر تصادف

به گزارش خبرنگار مهر، طی تصادف خونین بین یکدستگاه خودروی کاپرا و پراید، یک دانش آموز ۱۶ ساله پسر بنام. دانیال غفوری فوت، کرد.

محمد رسولی رئیس آموزش و پرورش قائم‌شهر، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به خانواده متوفی و همشهریان، اظهار کرد: خودروی پراید، حامل دانش آموزان روستای واسکس بوده که در انتهای خیابان تهران، با خودروی کاپرا تصادف کرده است.

وی افزود: در این سانحه، یک دانش آموز فوت، و حال. دو دانش آموز دیگر به نامهای علیرضا مقیمی و نجمه صفریان که در بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری بستری هستند، وخیم است.

سرنشینان خودروی پراید، دانش‌آموزان پایه دهم دبیرستانهای شریف‌واقفی و حضرت معصومه شهرستان قائم‌شهر بوده‌اند.