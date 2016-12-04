  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

بزرگداشت صفدر تقی‌زاده در تهران برگزار می‌شود

بزرگداشت صفدر تقی‌زاده در تهران برگزار می‌شود

انتشارات علمی و فرهنگی، مراسمی را به منظور نکوداشت صفدر تقی‌زاده برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشتی به منظور تجلیل از فعالیت‌های ادبی صفدر تقی‌زاده از سوی انتشارات علمی و فرهنگی و در یکی از کتابفروشی‌های این موسسه برگزار می‌شود.

صفدر تقی‌زاده از مترجمان صاحب قلم و پیشکسوت ایرانی است که از سال‌های ۱۳۲۰ تا کنون در امر ترجمه آثار ادبی فعال بوده است.

تقی‌زاده کار ترجمه را در آبادان و پس از دوران مدرسه با ترجمه یک سناریوی نمایشی برای اجرا در مدرسه آغاز کرد و پس از آن موفق به ترجمه آثاری چون «زائران قریب» اثر مارکز و «سفر دور و دراز به وطن» اثر یوجین اونیل، اشاره کرد.

وی همژنین سابقه سال‌ها تدریس در دانشگاه تهران و شهید بهشتی را نیز در کارنامه کاری خود داشته و در داوری بسیاری از جوایز ادبی معتبر داخلی نیز حضور داشته است.

مراسم بزرگداشت تقی‌زاده با حضور وی و نیز هرمز همایون‌پور و مسعود کوثری روز دوشنبه ۱۵ آذر از ساعت ۱۷ در کتبفروشی علمی و فرهنگی به نشانی خیابان کریمخان زند، بین قائم مقام و خردمند شمالی برگزار می‌شود.

همچنین در این مراسم چاپ تازه‌ای از مجموعه «بهترین داستان‌های کوتاه دنیا» با ترجمه و انتخاب احمد گلشیری رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 3840427
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها