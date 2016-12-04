۱۱۰ هزار دانشجو در استان سمنان مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در خلال افتتاح نمایشگاه بزرگ کتاب استان سمنان به میزبانی سالن شهید اکبری شاهرود با بیان اینکه در این نمایشگاه ۴۰۰هزار جلد کتاب در اختیار علاقمندان قرار گرفته است، افزود: این امر در کنار حضور ۲۲۰ ناشر از سراسر کشور می تواند فرصت بسیار مناسبی برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین اقشار مختلف مردم به خصوص جوانان باشد.

وی با اشاره به ظرفیت های استان سمنان، ابراز داشت: در این استان ۱۱۰هزار دانشجو وجود دارد و این بدان معناست که از هر شش نفر در این دیار، یک نفر دانشجو است که این میزان باعث شده تا سمنان رتبه نخست کشوری را در بین ۳۱استان کشور از لحاظ تعداد دانشجو به نسبت جمعیت کسب کند لذا باید گفت حضور حداقل یک دانشجو در هر دو خانواده نشان دهنده ظرفیت های فراوان نیروی انسانی مستعد در این استان قلمداد می شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه این استان نیم درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اما ۲.۵درصد دانشجویان کشور را در خود جای داده است، افزود: از لحاظ آمار مطلق دانشجویی رتبه چهاردهم کشور را داریم که تمام این موارد حاکی از وجود ظرفیت های فراوان نیروی انسانی جوان و متخصص در این استان عالم خیز است که برگزاری رویدادهای فرهنگی مانند نمایشگاه کتاب می تواند در این استان آثار و برکات مثبت فراوانی داشته باشد.