به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی ظهر یکشنبه در جمع معاونین و مربیان پرورشی و قرآنی ناحیه یک آموزش و پرورش استان که در سالن تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: اگر میخواهیم در جامعه اثرگذار باشیم باید در وهله اول اثرپذیر باشیم.
وی با تأکید بر اینکه به هر اندازهای که اثرپذیر باشیم، به همان اندازه اثرگذار می شویم، بیان کرد: در این عالم هیچ موجودی به اندازه انسان ظرفیت و آمادگی اثرپذیری ندارد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین تأکید کرد: خداوند پیامبران الهی و کتابهای آسمانی را برای اثرگذاری بر انسان فرستاد و انسان را نیز برای اثرپذیری آماده کرد.
امامجمعه قزوین خاطرنشان کرد: انسانها در دوران کودکی در عالیترین زمان اثرپذیری، به ویژه در امر آموزش قرار دارند.
وی یادآور شد: انسان در دوران نوجوانی نیز در امور تربیتی آماده تأثیرپذیری است و امام علی (ع) نیز در این خصوص میفرماید: دل نوجوان مانند زمین مستعد و آماده است و هر بذری در آن افشانده شود، میپذیرد و مدیران پرورشی باید از این فرصت ارزشمند به خوبی استفاده کنند.
آیتالله عابدینی در ادامه به اهمیت شرح صدر اشاره کرد و افزود: حضرت موسی (ع) برای موفقیت در رسالت دینی و الهی خود از خداوند طلب شرح صدر میکند و این مهم گویای این مطلب است که ما نیز برای پیشبرد امورمان نیازمند شرح صدر هستیم.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین همراه داشتن انسانهای دارای اهلیت را یکی از رموز موفقیت معرفی کرد و یادآور شد: امروز هم باید به این اصل مهم توجه داشته باشیم و کارها را به کسانی واگذار کنیم که صاحب اهلیت باشند و در این مسیر به رابطههای خویشاوندی و رفاقتها توجه نکنیم.
آیتالله عابدینی اذعان کرد: توجه و عمل به قرآن انسان را صاحب شرح صدر میکند و او را از تنگناهای زندگی، کمبینی، کوتهبینی، حسادت، کینهتوزی، بخل و حسد نجات داده و در مسیر درست قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه نباید برای مقام دنیایی عزت را از غیر خدا طلب کنیم، بیان کرد: انسان برای اینکه به سعادت حقیقی دست پیدا کند، باید به خداوند و مؤمنین تکیه کند و بداند که تکیه به کافران او را به سعادت و سربلندی نمیرساند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: به هر اندازه که آیات قرآن را بفهمیم، بچشیم، باور کنیم و بپذیریم به همان اندازه صاحب شرح صدر میشویم.
امامجمعه قزوین در پایان تأکید کرد: منافقان کسانی هستند که ظاهرشان با باطنشان متفاوت است و آنها هیچگاه نمیتوانند از قرآن بهرهمند شده و صاحب شرح صدر شوند.
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