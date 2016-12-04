متن کامل طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل طرح استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی که امروز با بیش از ۸۰ امضا تقدیم هیات رییسه مجلس شد، به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما اینجانبان امضاء‌کنندگان ذیل به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد بند اول اصل ۸۹ قانون اساسی و ماده ۲۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس به دلایل ذیر تقاضای استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای دکتر آخوندی را داریم.

۱- سیستم ریلی به عنوان ایمن‌ترین شیوه حمل و نقل در دو سال گذشته در یک محل دارای دو سانحه مرگبار شده است در حالیکه اولا عامل آن مشکل مدیریتی و خطا در برنامه‌ریزی بوده و نه یک اتفاق. ثانیا در استیضاح قبلی ایرادات اساسی ایمنی حمل و نقل ریلی هشدار داده شده بود و ثالثا این سانحه دردناک در محوری اتفاق افتاد که هزینه ابهام‌آمیز تجهیزات سیگنالینگ آن مورد سؤال در استیضاح قبلی بود و بلاک‌بندی این مسیر به عنوان افتخار مدیریتی وزارت قلمداد می‌شد ولی همین بلاک‌بندی به دلیل سوء مدیریت و برنامه‌ریزی موجب سانحه شد.

۲- علت بکارگیری نیروی بازنشسته علیرغم مخالفت وزارت اطلاعات به عنوان مسئول حراست وزارتخانه چیست و چرا علیرغم تذکرات دستگاههای نظارتی ایشان را حفظ کرده‌اید و در قبال دخالتهای گسترده ایشان در تخلفات اقتصادی و سوء استفاده‌های مدیریتی سکوت کرده‌اید.

۳- توسعه فعالیت اقتصادی بنگاههای وابسته به جنابعالی در حوزه وزارت راه و شهرسازی چیست و نقش فرزند شما در قراردادهای وزارتخانه چه توجیهی دارد؟

۴- مسکن مهر را مزخرف اعلام کرده و مسکن اجتماعی که در سال اول وزارتتان جایگزین مسکن مهر اعلام نمودید هیچ‌گاه معرفی نشد. طرح جامع مسکن را هم متوقف و بخش مسکن را بلاتکلیف کردید.

۵- علت اینکه توافقات خرید هواپیما را مخفی انجام داده و متن توافق را حتی در اختیار کمیسیون عمران قرار ندادید چیست؟

۶- علت اینکه در هیئت دولت به جای کار وزارتخانه به دنبال طرحهای حزب‌سازی هستید چیست؟

۷- علت عدم شفافیت در قراردادهای شرکت فرودگاههای کشور و عدم نظارت بر فعالیتهای اقتصادی مدیران این شرکت چیست؟

۸- چرا بررسی سانحه آنتونوف ۱۴۹ تهران - طبس را متوقف نمودید؟

۹- در خصوص ۴ سانحه مرگبار هوایی و ریلی چه پاسخی دارید؟

۱۰- برای کشته شدن سربازان راکب اتوبوس در فارس چه پاسخی به جامعه دادید؟

۱۱- در تمام دنیا با سوانحی چون سقوط آنتونوف و قطار سمنان، مدیر مربوطه استعفا یا برکنار می‌شد اما شما در سانحه آنتونوف که با مجوز غیرقانونی رئیس هواپیمایی وقت فعالیت می‌کرد، رسما از ایشان حمایت کردید و جلوی استعفای ایشان را گرفتید، چه پاسخی به افکار عمومی دارید؟

۱۲- کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران به دلیل عدم اقدام به موقع در کشورهای مجاور جایگزین شده و عملا فرصتهای نسلهای آینده در حال از دست رفتن است چه پاسخی دارید؟