مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مانور زلزله و ایمنی مدارس با شعار «مدرسه ایمن، جامعه تاب‌آور» در پانزدهم آذر ماه با حضور استاندار و همکاری ادارات مرتبط و با رویکردی جدید اجرا می‌شود.

وی افزود: با توجه به خطر بالای وقوع زلزله در ایران و اهمیت ارتقای دانش و آگاهی عموم مردم به ویژه دانش‌آموزان، مانور زلزله و ایمنی همه ساله در مدارس اجرا می‌شود.

مهرور با تاکید بر اینکه این مانور در استان البرز همزمان با سراسر کشور در تمامی مدارس استان اجرا می‌شود، گفت: در اجرای این برنامه علاوه بر دانش‌آموزان و مسئولان مدارس، مردم محلات اطراف مدرسه نیز در مانور مشارکت داده می‌شوند.

مهرور عنوان کرد: در این رویکرد جدید علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان تمهیداتی اندیشیده شده تا سطح آگاهی ساکنان محلات مجاور مدارس نیز ارتقاء یابد و از ظرفیت مدارس به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران محدوده مجاور مدرسه استفاده شود.

وی اضافه کرد: با برگزاری اینگونه مانورها سطح آمادگی افراد در هنگام وقوع زلزله و یا حوادث بالا رفته و واکنش هوشیارانه نسبت به بحران از خود نشان خواهند داد و بدیهی است آسیب کمتری خواهند دید.