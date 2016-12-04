شهری بدون خشونت و اعتیاد/رشت «شهر دوستدار کودک» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی رشت در حالی پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد که مدیرکل بهزیستی گیلان میهمان آن بود و بر همکاری بیشتر بین مدیریت شهری و سازمان بهزیستی برای حمایت از معلولان و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی تاکید کرد.

محمدرضا پارسی که سه روز پس از روز جهانی معلولان در جمع اعضای شورای رشت حاضر شد با بیان اینکه ظرفیت های متعددی در مدیریت شهری برای حمایت از معلولان وجود دارد اظهار کرد: اگرچه دولت به دنبال ایجاد فرصت های برابر برای معلولان است اما در مدیریت های شهری نیز می توان با اقداماتی از این شهروندان حمایت کرد.

وی با اشاره به طرح هایی که از سوی سازمان بهزیستی برای حمایت از معلولان و کودکان کار و کودکان خیابانی تاکنون اجرایی شده است گفت: مناسب سازی معابر، تامین اتوبوس های مجهز به ابزار جابجایی معلولان و همینطور مهیا کردن خانه های سلامت برای حمایت از دختران در معرض آسیب های اجتماعی به همراه کمک به ایجاد فضایی برای تشکیل پایگاه های اجتماعی در مرکز استان گیلان از جمله اقداماتی است که از همکاری مدیریت شهری در این حوزه انتظار می رود.

مدیرکل بهزیستی گیلان با تاکید بر اینکه تنها داشتن شهری آباد از لحاظ پروژه های توسعه ای و عمرانی نمی تواند رشت را به شهری امن برای شهروندان تبدیل کند افزود: وجود خشونت، اعتیاد و آسیب هایی که این معضلات به جامعه شهری می زند مختل کننده امنیت شهروندان است که محل همکاری های بین مدیریت شهری و سازمان بهزیستی است.

پارسی ابراز امیدواری کرد: با همکاری بیشتر بین شهرداری رشت، شورای این شهر و سازمان بهزیستی شاهد توانمندسازی هر چه بیشتر معلولان و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی در شهر رشت باشیم.

تبدیل رشت به شهر دوستدار کودک

عضو شورای شهر رشت نیز در این جلسه با ارائه طرح «شهر رشت، شهر دوستدار کودکان» به ریاست شورا خواستار همکاری بیشتر بین مدیریت شهری و سازمان بهزیستی شد و گفت: شورای چهارم رشت از ابتدا مدافع اقداماتی برای بهبود معابر شهری برای تردد معلولان بوده است.

رضا رسولی با اشاره به جمعیت سالمند شهر رشت به عنوان سالمندترین شهر مرکز استان ها در سطح کشور افزود: باید به فکر تردد سالمندان در معابر شهری در سال های نزدیکی باشیم که در آن ها، تنها معلولان نیستند که به مناسب سازی معابر نیاز دارند.

وی با بیان اینکه شهر رشت نسبت به معلولان، کودکان و سالمندان بی رحم بوده است تصریح کرد: با اجرای طرح «رشت، شهر دوستدار کودک» می توانیم رشت را به شهری مطلوب برای کودکان، معلولان و سالمندان تبدیل کنیم.

این عضو شورا همچنین به مصوبه کمیسیون ترافیک شورا در سال ۹۳ مبنی بر بهسازی و نمونه سازی دو خیابان شهر از لحاظ ترافیکی و مناسب سازی اشاره و اظهار کرد: به دنبال این مصوبه، هم اکنون اقداماتی از سوی شهرداری در خیابان بلوار گیلان در حال اجرا است که شامل مناسب سازی معابر، فضای سبز، روشنایی، تعریض معابر و سیستم های آرام سازی است.

وی تاکید کرد: بلوار شهید حمیدیان نیز باید طبق مصوبه شورا مشمول اجرای این موارد شود.

عضو دیگر شورای رشت نیز با تاکید بر حمایت از تشکل ها و انجمن های مدافع حقوق معلولان گفت: باید از سوی دولت و همینطور نمایندگان مردم در مجلس نسبت به حمایت از این تشکل ها اقدام کرد.

فاطمه شیرزاد با بیان اینکه خانواده های معلولان هزینه های گزافی را متحمل می شوند افزود: نیاز است که در پوشش بیمه ای این خانواده ها تجدیدنظری صورت گیرد.

رئیس شورای رشت نیز با تایید این سخنان، از آمادگی شورای شهر برای همکاری بیشتر با سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: مطمئنا همکاری بیشتر بین مدیریت شهری و دستگاه های مختلف از جمله سازمان بهزیستی سبب ارتقای خدمات ارائه شده به شهروندان می شود.

مسعود کاظمی افزود: اعضای شورای چهارم از ابتدای فعالیت این دوره شورا دغدغه های مربوط به بهسازی معابر شهری را داشته اند.

وی تاکید کرد: با تشکیل کارگروه مشترکی بین شورای شهر رشت و سازمان بهزیستی، طرح های مورد نظر سازمان فوق ارائه و برای اجرایی شدن آن ها، تمهیدات لازم اندیشیده شود.

طرح سوال از شهردار با موضوع اولویت پرداخت حقوق به نیروهای حجمی شهرداری

در ادامه یکصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر رشت، اعضای شورا نسبت به پرداخت نیروهای حجمی شهرداری رشت تاکید کردند.

فرهاد شوقی با بیان اینکه شهردار نتوانسته نظام پرداخت هماهنگ حقوق را در شهرداری طبق وعده خود اجرایی کند اظهار کرد: نیروهای حجمی شهرداری ماه ها است که حقوق دریافت نکرده اند.

وی افزود: حقوق ماهانه پاکبانان، نگهبانان و رانندگان اتوبوس به همراه حق بیمه این افراد اولویتی است که شهردار نسبت به آن بی توجه است.

شوقی با درخواست طرح سوال از شهردار، از ریاست شورا خواستار حضور ثابت قدم شهردار رشت در جلسه آتی شورا شد.

با تاکید اعضا نسبت به این موضوع، رئیس شورا تاکید کرد: طرح سوال از شهردار به وی ابلاغ می شود تا شهردار با حضور در صحن شورا به دغدغه ها و سوالات اعضا در جلسه آتی پاسخ دهد.

لایحه خرید تیم سپیدرود مورد تایید شورا است

همچنین اعضای شورا نسبت به تصویب لایحه خرید تیم سپیدرود از سوی شهرداری تاکید اما متفق القول بر این عقیده اصرار کردند که تمامی جوانب حقوقی این موضوع باید در نظر گرفته شود.

یکی دیگر از اعضای شورای شهر رشت با بیان اینکه حتی بدون خرید تیم سپیدرود در حال حاضر کمک های مالی شهرداری به این تیم در حال اجرا است گفت: تیم سپیدرود متعلق به همه است و هیچکس حق ندارد با تشویش اذهان عمومی نسبت به اینکه شورا با این لایحه موافق نیست، این تیم را به نفع و نام خود مصادره کند.

امیرحسین علوی افزود: تمامی اعضای شورا نسبت به خرید این تیم از سوی شهرداری رشت نظر مثبت دارند اما باید نحوه اداره تیم به همراه بسیاری از موارد حقوقی دیگر از جمله هزینه ها و مطالبات بررسی های لازم صورت گیرد.

با این سخنان، قرار شد در عصر امروز (یکشنبه) کلیات لایحه خرید تیم سپیدرود با تشکیل جلسه مشترک کمیسیون های فرهنگی و برنامه و بودجه شورا مورد بررسی نهایی قرار گیرد.