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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

رئیس محیط زیست زرندیه خبر داد؛

دستگیری عامل انتشار تصاویر شکار غیرمجاز در فضای مجازی

دستگیری عامل انتشار تصاویر شکار غیرمجاز در فضای مجازی

زرندیه- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه گفت: فردی که اقدام به انتشار تصاویر شکار غیرمجاز در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی کرده بود، توسط پلیس فتای نیروی انتظامی استان دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، حامد طالبی اظهار داشت: در پی انتشار تصاویری از شکار غیرمُجاز در فضای مجازی و در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، فرد متخلف که اقدام به نمایش تصویر خود به همراه سلاح شکاری و تعدادی شکار غیرمجاز (خرگوش) کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به ماده ۱۰ و ۱۲ قانون شکار و صید و در هماهنگی صورت گرفته با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه، موضوع تخلف از سوی محیط زیست به پلیس فتای استان ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی و بررسی‌های فنی مشخص شد فردی با هویت مشخص اقدام به ایجاد این پروفایل کرده که پس از هماهنگی با مرجع قضایی نامبرده به پلیس فتا احضار شد.

طالبی خاطرنشان ساخت: پرونده برای سیر مراحل قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه ارسال شده است.

کد مطلب 3840442

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