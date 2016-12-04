دستگیری عامل انتشار تصاویر شکار غیرمجاز در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط زیست استان مرکزی، حامد طالبی اظهار داشت: در پی انتشار تصاویری از شکار غیرمُجاز در فضای مجازی و در یکی از شبکه‌های اجتماعی موبایلی، فرد متخلف که اقدام به نمایش تصویر خود به همراه سلاح شکاری و تعدادی شکار غیرمجاز (خرگوش) کرده بود، شناسایی شد.

وی افزود: با توجه به ماده ۱۰ و ۱۲ قانون شکار و صید و در هماهنگی صورت گرفته با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه، موضوع تخلف از سوی محیط زیست به پلیس فتای استان ارجاع شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه بیان کرد: در تحقیقات تکمیلی و بررسی‌های فنی مشخص شد فردی با هویت مشخص اقدام به ایجاد این پروفایل کرده که پس از هماهنگی با مرجع قضایی نامبرده به پلیس فتا احضار شد.

طالبی خاطرنشان ساخت: پرونده برای سیر مراحل قضائی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زرندیه ارسال شده است.