۲۰۰۰ دانش آموز خراسان جنوبی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند

علی جلالی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای مهرماه سال جاری تا کنون دو هزار و ۸۹۴ دانش آموز خراسان جنوبی در قالب ۵۲ کاروان به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری هزار و ۲۰۰ دانش آموز دیگر از استان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شوند.

مسئول اردویی راهیان نور خراسان جنوبی اظهار کرد: همچنین ۵۲ راوی از رزمندگان خراسان جنوبی با این کاروان ها اعزام شده اند.

جلالی با بیان اینکه این اردوها به مدت پنج روز به طول می انجامد، گفت: از هر نفر دانش آموز، ۵۰ هزار تومان اخذ می شود.

وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در این اردوها بیان کرد: ۵۰ درصد هزینه کرد این اردوها بر عهده آموزش و پرورش و مابقی نیز برعهده سپاه انصارالرضا(ع) استان است.

جلالی با بیان اینکه کاروان های مردمی تنها در ایام عید به راهیان نور جنوب اعزام می شوند، افزود: خوشبختانه این اردوها از استقبال گسترده مردمی برخوردار است.

مسئول اردویی راهیان نور خراسان جنوبی ترویج اشاعه ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی نسل جوان با مناطق جنگی را از مهم ترین اهداف این اردوها دانست.

وی ادامه داد: دانش آموزان باید بدانند که رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس چه فداکاری هایی را انجام داده تا درخت انقلاب شکوفا بماند.

جلالی اعزام به اردوهای راهیان نور را حرکتی فرهنگی دانست و گفت: این امر بستری مناسب برای ترویج فرهنگ شهادت در جامعه است.