سیستم گرمایشی مدارس استانداردسازی شود/مسئولان پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مجید کیان پور با اشاره به سیستم گرمایشی مدارس حوزه انتخابیه خود گفت: بسیاری از روستاهای حوزه انتخابیه دورود و ازنا نیاز به نوسازی و بازسازی دارند و حتی تعداد مدارسی که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند بیش از روستاهای اعلام شده است.

وی افزود: به دلیل اینکه برخی روستاها تخریبی و غیرقابل نوسازی و بازسازی هستند نمی‌توان به آنها گاز داد و تنها راه چاره این است که دولت برنامه‌ای برای نوسازی این مدارس در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه این مناطق جزو مناطق محروم هستند، استفاده از بنیادهای خیریه و بنیادهایی که در ساخت مدرسه مشارکت می‌کنند شاید بتواند یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای این مشکل باشند.

کیان پور با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تدابیر و تمهیدات لازم توسط مسئولان تصریح کرد: مسئولان باید به صورت ویژه، هدفدار و با برنامه کار نوسازی را در دستور کار قرار بدهند تا هرچه سریعتر این کار انجام شده و به اتمام برسد.

وی با اشاره به آسیب‌های وارد شده از کمبود یا نبود تجهیزات گرمایشی در سالهای گذشته در مدارس افزود: سیستم‌های گرمایشی باید سیستم‌هایی باشند که مورد تائید سازمان نوسازی مدارس کشور و استاندارد باشند و نباید از هر بخاری استفاده شود، حتی اگر قرار است از بخاری نفتی استفاده شود باید از بخاری‌هایی که ایمنی لازم دارند استفاده کرد تا حتی‌المقدور از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان لرستان در ادامه خاطر نشان کرد: تقریباً حدود سه چهار هفته پیش به وزیر آموزش و پرورش تذکری دادیم که حتما یک بررسی و بازبینی ویژه‌ای روی سیستم گرمایشی مدارس کل کشور داشته باشند تا خدای نکرده در هیچ یک از نقاط کشور حوادثی پیش نیاید و پیگیر هستیم حتماً به این موضوع به نحو مطلوبی رسیدگی شود.

کیان پور گفت: دولت، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور باید در بحث سیستم گرمایشی مدارس، خصوصاً در مناطق سردسیر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند و زمینه‌ای را فراهم کنند تا دانش‌آموزان با فراغ خاطر سر کلاس درس حاضر شوند.