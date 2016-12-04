به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیرالله خادمی ، گفت: ۵ کیلومتر از ۸ کیلومتر باقیمانده پروژه چهارخطه کردن محور فیروزکوه به همراه ۹ کیلومتر از پروژه مشابه در محور هراز تا پایان سال جاری تکمیل و به بهره‌برداری می رسد.

وی با اشاره به پیشرفت و توسعه محورهای مواصلاتی شمال کشور، اظهار داشت: پروژه چهارخطه کردن محور فیروزکوه در مراحل پایانی و محور هراز در حال تبدیل به بزرگراه است.

خادمی، ادامه داد: از پروژه چهارخطه کردن محور فیروزکوه حدفاصل تهران تا قائم‌شهر حدود ۸ کیلومتر باقیمانده است و تمام تلاش‌ها به‌منظور تحویل ۵ کیلومتر اصلی شامل گلوگاه، تونل‌ها و نقاط خاص محور به‌ غیر از مناطق موجود در دو محدوده مسکونی درحال انجام است که تا پایان سال به حالت چهار خطه تبدیل شود و اولین محور بزرگراهی به شمال کشور و مرکز استان مازندران به سرانجام برسد.

عضو هیئت‌مدیره شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل بابیان اینکه پروژه چهارخطه محور فیروزکوه به دلیل کمبود منابع در ابتدای سال دچار مشکل شده بود، گفت: با تأمین اعتبارات، ساخت و توسعه این پروژه به‌سرعت چشم‌گیری در حال انجام است و امید است این ۵ کیلومتر به‌عنوان مهم‌ترین گلوگاه محور فیروزکوه رفع و در اختیار مردم قرار گیرد.

معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت در ادامه به محور هراز اشاره کرد و گفت: طبق برنامه از پیش تعیین‌شده قرار بود ۲۵ کیلومتر از این محور تا پایان سال ۹۵ به بهره‌برداری برسد که تاکنون ۱۶ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است و ۹ کیلومتر مورد تعهد نیز تا پایان سال تکمیل و زیر بار خواهد رفت.

وی درباره سایر اقدامات در جهت رفع نقاط گلوگاهی در محور هراز بیان کرد: محدوده نزدیک ورودی شهر آمل و بخش‌های منقطع موجود در ۵۰ کیلومتر پایانی محور نیز طی همین مدت به اتمام می رسد و کل ورودی به شهر آمل به‌صورت ممتد چهارخطه می شود.