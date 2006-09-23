پژوهشكده نفت و گاز در دانشگاه فردوسي مشهد به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد، دكتر عليرضا عاشوري - رئيس دانشگاه فردوسي مشهد روز گذشته در جمع خبرنگاران با بيان اين مطلب اظهار داشت: تاسيس پژوهشكده نفت و گاز به طور جدي در برنامه دانشگاه قرار گرفته است و پيگير راه اندازي آن خواهيم بود.

وي بودجه تحقيقاتي دانشگاه را مناسب ارزيابي كرد و افزود: با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري و بر اساس برنامه چهارم توسعه بايد 3 درصد از توليد ناخالص ملي را صرف فعاليت پژوهشي كنيم كه بايد اهتمام دولت و توجه ويژه مسئولين در اين جهت باشد.

عاشوري در خصوص ايجاد فضاي سياسي مناسب براي انتخابات آتي در دانشگاه افزود: بحث انتخابات و آماده سازي فضاي دانشگاه در اين امر بر عهده امور دانشجويي است و من تنها يك نظارت كلي خواهم داشت.

عاشوري در خصوص دانشكده معماري و شهرسازي افزود : براي تامين اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه درصدد جذب اساتيد خوب و متخصص هستيم.