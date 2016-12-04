۱۳ بیمار در حریق بیمارستان اردیبهشت دچار تنگی نفس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس فارس، حریق در بیمارستان اردیبهشت شیراز باعث شد بعضی از بیماران این بیمارستان به مراکز دیگر منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس گفت: پس از اعلام حریق به مرکز پیام اورژانس پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

محمدرضا عالی منش گفت: در این حادثه که به علت رعایت نکردن نکات ایمنی هنگام نصب بالابر در طبقه چهارم بیمارستان اردیبهشت رخ داد ، ۱۳ نفر از بیماران بستری در بخش های زنان و زایمان و مراقبت های ویژه کودکان دچار تنگی نفس شدند.

وی افزود: سه نفر از بیماران به بیمارستان های دیگر منتقل و ۱۰ تن دیگر نیز به سایر بخش های این بیمارستان منتقل شدند.