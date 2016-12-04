حادثه رانندگی در طبس یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر اظهار داشت: صبح امروز با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف در کیلومتر سه محور «طبس-ده محمد» بلافاصله مأموران پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواری لیفان واژگون شده است که در این سانحه رانندگی، یک تن کشته و دو نفر از سرنشینان خودرو به شدت مجروح شدند که جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

سرهنگ رضایی تصریح کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده سواری لیفان به علت عدم توجه به جلو اعلام کرد.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به اینکه فاصله بین شهری در محورهای مواصلاتی استان خراسان جنوبی زیاد است لذا این مهم می‌طلبد رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند از هوشیاری کامل برخوردار باشند و هنگام خستگی و خواب آلودگی اکیدا از ادامه رانندگی خودداری کنند تا شاهد چنین حواث ناگوار نباشیم.