ارتباط صنعت با دانشگاه گره گشای مشکلات است

حمیدرضا خانپور در حاشیه افتتاح نمایشگاه هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: واحدهای صنعتی استان در این نمایشگاه به طور فعال شرکت کرده اند و یک غرفه نیز برای شرکت شهرک های صنعتی اختصاص یافته است تا دستاوردهای پژوهشی معرفی شود.

وی افزود: حضور واحدهای صنعتی در این نمایشگاه پر رنگ است و با ارتباط موثر واحدهای صنعتی می توان امیدوار بود که مدیران تولیدی بتوانند از ظرفیت ها و قابلیت های پژوهشی و تحقیقی موجود در استان مطلع شده و برای بهره وری در کار خود از آن استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین تصریح کرد: باید در مسیر تبدیل ایده های برتر به محصول و ایجاد ثروت تلاش کنیم و با تلفیق علم و پژوهش و تحقیقات به نتایج ارزشمندی برسیم.

وی گفت: اگر دانشجویان را وارد عرصه تولید و صنعت کنیم قادر خواهیم بود تئوری ها را در عمل نیز پیاده کرده و با تلفیق آنها به نتایج خوبی برسیم.

خانپور یادآورشد: اگر پژوهش وارد صنعت وتولید شده و ارتباط صنعت و دانشگاه بخوبی برقرار شود دیگر فارغ التحصیلان دانشگاهی پس از تحصیل بیکار نخواهند ماند و می توانند برای دیگران هم شغل ایجاد کنند.