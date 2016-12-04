برگزاری همایش مردمی پیشگیری از ایدز در رزن

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی ظهر یکشنبه در کارگروه پیشگیری از ایدز شهرستان رزن بابیان اینکه الگوی انتقال ویروس HIV در کشور و بهتبع آن در شهرستان تغییر یافته است، گفت: طبق آمارهای به دست آمده در سال ۹۴ الگوی انتقال ایدز از تزریقات معتادان به روابط نامشروع خارج از چهارچوب خانواده تغییر پیداکرده است .
وی افزود: در حال حاضر از ۷۷۲ مورد بیمار مبتلای شناساییشده در استان ۴۲ درصد از طریق آمیزشهای جنسی و ۳۸ درصد از طریق تزریقات به ویروس HIV آلودهشدهاند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان رزن عنوان کرد: زندانیان، افراد معتاد و تزریقی و تنفروشان ازجمله افراد پرخطر و در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند .
وی بابیان اینکه مهمترین رسالت بهداشت و درمان در مرحله اول پیشگیری است، افزود: علاوه بر تحت پوشش قرار دادن افراد شناساییشده مبتلابه ایدز باید برنامههای جدی در خصوص پیشگیری و آگاهسازی افراد و گروههای در معرض ابتلا وجود داشته باشد.
حسینی پیشگیری از ایدز را در سایه اطلاعرسانی دانست و گفت: مشارکت سازمانهای مردمنهاد در برنامه مبارزه با مواد مخدر برای کاهش آسیبهای اجتماعی ضروری و مؤثر است و هر چه میزان مشارکت بیشتر باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت.
وی برگزاری کارگاههای پیشگیری از ایدز را از مهمترین شاخصهای آگاهی بخشی به آحاد مردم عنوان کرد و گفت: برگزاری کارگاهها و همایشهای پیشگیری از ایدز توسط سمنها ازجمله راهبردهایی است که میتوان از آنها در راستای آگاه بخشی به آحاد مردم استفاده کرد .
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