به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی ظهر یکشنبه در همایش روز معلول در خراسان شمالی اظهار کرد: انجام مناسبسازی معابر و اماکن اداری و عمومی برای معلولان باید انجام شود تا این قشر بتواند بدون نیاز به دیگران در جامعه حضور پیدا کنند.
ایرانی تصریح کرد: در حال حاضر اقداماتی در خراسان شمالی بهمنظور مناسبسازی انجامشده که کافی نیست، بلکه باید ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه مناسبسازی باید استاندارد و با برنامهریزیهای دقیق انجام شود، افزود: انجام زیرساختها و مناسبسازی اماکن عمومی باید بهگونهای باشد که قشر معلول بتواند از این زیرساختها استفاده کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی اظهار کرد: برای خدماتدهی بهتر به این قشر سازمان بهزیستی بهتنهایی نمیتواند پاسخگو باشد بلکه برای تحقق این هدف باید تمام دستگاهها، تشکلها و نهادها همکاری کنند.
ایرانی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو درصد از جمعیت استان را معلولان تشکیل میدهند، گفت: این افراد همانند دیگر شهروندان حقوقی دارند که به طور قطع حقوق شهروندی آنان رعایت شود.
وی تاکید کرد: قشر معلول نیز در برخورداری از تمام امکانات رفاهی و درزمینهٔ استخدام در دستگاهها همانند دیگر افراد موردتوجه قرار گیرند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بابیان اینکه نگاه افراد جامعه نسبت به معلولان عوض شود، افزود: برخی از افراد نسبت به معلولان نگاه ترحم دارند که این نگاه باید بافرهنگ سازی تغییر کند.
ایرانی بیان کرد: معلولان دارای تواناییهای زیادی در زمینههای مختلف هستند اما متاسفانه توانایی این قشر نادیده گرفته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش معلولان با حضور مسئولان و معلولان خراسان شمالی در محل تالار حافظ شهرداری بجنورد برگزار شد و در پایان از برخی معلولان برتر تجلیل شد.
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