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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

جزئیات لایحه بودجه ۹۶ کل کشور؛

اولویت‌ بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات/سقف۱۰میلیونی وام ازدواج

اولویت‌ بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات/سقف۱۰میلیونی وام ازدواج

بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیش‌بینی شده، بانک مرکزی مکلف است بانکها را برای پرداخت وام ده میلیون تومانی ازدواج با دوره بازپرداخت چهارساله مکلف کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده، بانک مرکزی مکلف است که سیاست‌هایی را در نظر بگیرد که بر اساس آن، بانکها و موسسات اعتباری کشور ملزم به مشارکت در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به جوانان هستند. بر این اساس سقف وام ازدواج برای سال آینده در صورت تصویب مجلس، همان ده میلیون تومان و دوره بازپرداخت زمانی نیز ۴ ساله در نظر گرفته شده است.

در لایحه بودجه سال آینده آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون ریال معادل ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله تعیین شده است.

کد مطلب 3840468

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