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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

جزئیات لایحه بودجه سال۹۶ کل کشور؛

حقوق ماهانه کمتر از ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود

حقوق ماهانه کمتر از ۱.۵ میلیون تومان از مالیات معاف می‌شود

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است که حقوق ماهانه کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان در سال آینده از پرداخت مالیات معاف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال و ۱.۵ میلیون تومان در ماه باشد.

در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

براین اساس، برای حقوق های بالاتر از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف ۷ برابر، از مابه التفاوت آن تا این رقم ۱۰ درصد مالیات گرفته می شود و نرخ مالیات حقوق های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد است.

کد مطلب 3840470

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