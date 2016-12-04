به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۹۶، سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال آینده ۱۸ میلیون تومان در سال و ۱.۵ میلیون تومان در ماه باشد.

در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ مبلغ یکصدوهشتاد میلیون ریال در سال تعیین می شود.

براین اساس، برای حقوق های بالاتر از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف ۷ برابر، از مابه التفاوت آن تا این رقم ۱۰ درصد مالیات گرفته می شود و نرخ مالیات حقوق های بیش از ۷ برابر هم ۲۰ درصد است.