وجود بیش از ۱۵ هزاردانش آموز با نیازهای ویژه درخراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان و تجلیل از دانش آموزان برتر استثنایی، با بیان اینکه آموزش و پرورش خراسان رضوی بر مبنای سند تحول بنیادین عمل و شعار تعلیم و تربیت تمام ساحتی و عدالت و کیفیت را در مورد دانش آموزان استثنایی لحاظ می‌کند، اظهار کرد: هزینه‌های دانش آموزان استثنایی در مقایسه با دیگر دانش آموزان بیشتر است، اما اهمیتی که آموزش و پرورش خراسان رضوی به این دانش آموزان دارد شایسته تقدیر است، که این خود مصداق برقراری عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به اینکه هزینه‌های دانش آموزان استثنایی پنج برابر بیشتر از دانش آموزان عادی است، افزود: بهترین شاخص برای کیفیت و عدالت آموزشی، گسترش خدمات رسانی به دانش آموزان دارای نیازهای ویژه است.

معاون اجتماعی، سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی از وجود بیش از ۱۵ هزار دانش آموز دارای نیازهای ویژه در خراسان رضوی خبر داد و تصریح کرد: این تعداد که حدود ۱۳ دانش آموزان استثنایی هستند، از حمایت‌ها، آموزش و خدمات توانبخشی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه طی ارزیابی که در سال گذشته انجام شده است، آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی در شاخص‌های ۱۸ گانه در سکوی نخست کشورقرار دارد، گفت: از لحاظ کیفی و کمی آموزش و پرورش خراسان رضوی با مدیریتی حساب شده در حوزه تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی بسیار ارزنده عمل کرده است.

حسینی با بیان اینکه در مواردی از جمله مبلمان شهری و خدمات شهری برای افراد استثنایی نقاط ضعفی وجود دارد که نیاز به بازنگری و اصلاح در آن به شدت حس می‌شود، عنوان کرد: در این راستا می‌توان از ظرفیت‌های مشهد ۲۰۱۷ بهره برد، همچنین باید به این قشر نگاهی توانمند سازانه داشت و زمینه‌های بروز استعداد را در این افراد به وجود آورد.

در ادامه این مراسم مهین توکلی رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی، اظهار کرد: خراسان رضوی رتبه نخست شناسایی و پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی در کشور را به خود اختصاص داده است و تاکنون تعداد ۱۵ هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در خراسان رضوی زیر پوشش هستند و از لحاظ تحصیلی و توانبخشی حمایت می‌شوند، که از این تعداد هفت هزار و ۷۵۰ دانش آموز استثنایی در ۱۲۵ مرکز مستقل با ۵۱ کلاس خاص، درحال تحصیل هستند.

وی با اشاره به اینکه به صورت تلفیقی، بیش از دو هزار دانش آموز با توجه به خفیف بودن معلولیت و ناتوانایی‌های خود، در مدارس عادی مشغول تحصیل هستند، افزود: معلولان توانمندی‌هایی دارند که در اکثر مواقع نسبت به افراد عادی بیشتر است و این جمله که معلولیت، محدودیت نمی‌آورد را بارها این افراد ثابت کرده‌اند.