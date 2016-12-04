انتشار فراخوان فستیوال جهانی موسیقی معاصر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران ضمن قدردانی از استقبال، حضور و مشارکت هنرمندان در نخستین دوره فستیوال موسیقی معاصر تهران، شرایط و راهنمای شرکت در دومین فستیوال بین المللی موسیقی معاصر تهران را در شاخه های اجرای صحنه‌ای، الکترونیک و تجربی، ارائه مقالات و سمینارهای پژوهشی اعلام کرد.

در متن این فراخوان آمده است:

شرایط و مقررات کلی

۱. دومین دوره فستیوال موسیقی معاصر تهران ۶ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

۲. شرکت در هر یک از بخش های این فراخوان فاقد محدودیت سنی و فقط شامل هنرمندان ایرانی می باشد.

۳. دومین دوره فستیوال موسیقی معاصر تهران بصورت غیر رقابتی و از طریق دعوت از گروه های پذیرفته شده در فراخوان برگزار خواهد شد.

۴. آهنگسازان فعال در حوزه موسیقی معاصر جهت شرکت در فستیوال می بایست از طریق آنسامبل ها و یا نوازندگان آثار خود را به فستیوال اعلام نمایند.

۵. متقاضیان می بایست با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tehrancmf.com فرم های درخواست را دریافت و پس از تکمیل، با موضوع متناسب هر بخش (Subject) به آدرس پست الکترونیک office@tehrancmf.com ارسال نمایند.

۶. ارسال ویدیو با کیفیت مطلوب از حداقل نصف رپرتوار و یا درج لینک اجرای گروه در فرم درخواست هنگام ثبت نام الزامی است.

۷. درخواست هایی که دارای نقص باشند و یا پس از پایان مهلت ثبت نام فرستاده شوند به هیچ عنوان بازنگری نخواهند شد.

۸. مهلت ارسال مدارک و فرم درخواست شرکت در فستیوال تا پایان وقت اداری روز ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵می‌باشد.

۹. شورای هنری فستیوال پس از بررسی مدارک و فرم های ارسالی، فهرست پذیرفته شدگان در بخش های مختلف را تا پایان دیماه ۱۳۹۵ اعلام خواهد کرد.

راهنمای شرکت در بخش اجرای صحنه‌ای

۱. برنامه پیشنهادی جهت اجرا در این بخش می بایست حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۹۰ دقیقه باشد

۲. برنامه های پیشنهادی ترجیحا نباید با تمرکز بر اجرای آثار یک آهنگساز خاص (monograph) انتخاب شوند

۳. برنامه پیشنهادی می بایست از آثار آهنگسازان معاصر ایرانی یا غیر ایرانی (۱۹۲۰ تا کنون) انتخاب شوند

۴. اجراهای صحنه ای می تواند به شکل اجرای تکنوازی، دونوازی، آنسامبل، ارکسترال و کرال باشد

۵. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت نمایند: Name-Concert -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود

راهنمای شرکت در بخش الکترونیک / تجربی

گروه الف) پخش آثار الکترونیک برای ۲ یا ۴ کانال

۱. مدت زمان این آثار می بایست حداقل ۶ دقیقه و حداکثر ۱۲ دقیقه باشد

۲. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت نمایند: Name-Fixedmedia -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود.

گروه ب) اجرای زنده الکترونیک و یا الکتروآکوستیک

۳. اجرای این آثار می تواند با همراهی طراحی و پخش تصویر باشد

۴. متقاضیان در این بخش می توانند بصورت فردی و یا گروهی شرکت نمایند

۵. مدت زمان هر اجرا می بایست حداقل ۱۲ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه باشد

۶. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت نمایند: Name-Electronic -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود.

گروه ج) موسیقی تجربی، بداهه نوازی آزاد و پرفورمنس

۱. آثار ارائه شده برای اجرا در این بخش می تواند ازآثار خود هنرمند و یا بازآفرینی آثاری از رپرتوار این بخش (مانند بسیاری از آثار تجربی جان کیج، آلوین لوسیر و …) انتخاب شود.

۲. مدت زمان هر پروژه می بایست حداقل ۳۰ دقیقه و حداکثر ۴۵ دقیقه باشد.

۳. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت نمایند: Name-Improvisation -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود.

گروه د) چیدمان صوتی

۱. ارسال جزییات پروژه (فهرست کامل تجهیزات، نحوه چیدمان، ابعاد و تعداد چیدمان و ...) به همراه فرم درخواست الزامی است.

۲. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت نمایند: Name-Installation -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود.

راهنمای شرکت در بخش ارائه مقالات

۱. مقالات باید محتوی پژوهشی داشته و نتایج کارهای تحقیقاتی انجام شده باشند به نحوی که ساختار کلی یک مقاله علمی را در بر داشته باشد و شامل یافته های نوین در زمینه موسیقی باشد.

۲. مقالات می توانند ترجمه یک مقاله معتبر بین المللی باشند.

۳. چکیده مقاله باید شامل عنوان، نام نویسندگان، آدرس، خلاصه (شامل مقدمه، نتایح، بحث)، کلمات کلیدی و مراجع باشد.

۴. مقالات ارسالی نباید قبلا در جای دیگری چاپ و یا ارائه شده باشند.

۵. مقالات ارسالی می بایست بصورت چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی با فرمت Word باشد.

۶. از آنجایی که چکیده فارسی و انگلیسی مقالات پذیرفته شده پس از داوری عینا در کتابچه فستیوال چاپ خواهد شد، به همین دلیل رعایت کامل موارد و قواعد نگارش در تهیه مقالات الزامی است.

۷. مقالات برگزیده در این بخش به صورت سخنرانی در فستیوال موسیقی معاصر تهران ارائه خواهند شد.

۸. اصل مقالات پذیرفته شده در بخش سمینارها به دو زبان فارسی و انگلیسی در کتاب مقالات فستیوال به چاپ خواهد رسید. لذا متقاضیان می بایست اصل مقاله خود را به دو زبان فارسی و انگلیسی، پس از اعلام نتایج اولیه به دبیرخانه فستیوال ارسال نمایند.

۹. متقاضیان شرکت در این بخش از فستیوال می بایست فرم های درخواست خود را پس از تکمیل به آدرس پست الکترونیکی فستیوال ارسال نموده و قسمت موضوع ایمیل(subject) را به روش زیر ثبت کنند: Name-Seminar -tcmf۲۰۱۷

*بدیهی است که به جای کلمه Name نام شخص یا نام گروه با حروف لاتین ثبت می شود.

* مهلت ارسال مدارک و فرم درخواست شرکت در فستیوال تا پایان وقت اداری روز ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵می باشد.

** علاقمندان برای شرکت در فستیوال می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.tehrancmf.com فرم درخواست را دریافت و پس از تکمیل آن با موضوع (Subject) متناسب با هر بخش به آدرس پست الکترونیک office@tehrancmf.com ارسال نمایند.

*** شورای هنری و ستاد اجرایی فستیوال پاسخگوی سوالات و ابهامات متقاضیان شرکت در فستیوال خواهند بود. علاقه ‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۲۰ با شماره تلفن‌ های ۸۸۸۰۱۲۳۶-۰۲۱ و ۳۲۲۹۳۷۹-۰۹۳۸ تماس حاصل نمایند.