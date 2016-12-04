تمدید قانون داماتو نقض صریح برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مسعود گودرزی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، بااشاره به تمدید قانون تحریم سرمایه گذاری در امور نفت و گاز ایران توسط سنای آمریکا اظهار داشت: تمدید این قانون نقض آشکار با روح تعهدی است که جمهوری اسلامی ایران با گروه ۱+۵ منعقد کرده است.

وی ادامه داد: برجام سندی است بین المللی که به پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل الزام آور شده است؛ بنابراین رفتار آمریکا بی اعتباری خود را در اذهان و افکار جهانیان نشان می دهد.

گودرزی افزود:اما اینکه واکنش ما چه باشد مسئله مهمی است؛ ایران باید همانطور که در برجام اول معقول و منطقی با هدایت رهبر فرزانه انقلاب و ایستادگی دستگاه سیاست خارجی سند قابلی را به اجرا رساند؛ در ادامه نیز با تعامل دستگاه تقنینی و اجرایی و تمامی دستگاه های تصمیم گیرنده سند و رفتار معقولانه ای اتخاذ کند تا نمایش وحدت باشد.

عضوکیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تاکید کرد:این سند در برابر مسئولیت ناپذیری کسانی است که به سند بین المللی قایل نیستند.

گودرزی در ادامه به مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: شرایط رکود برای کشور نگران کننده است و باید در بخش اشتغال زایی اقداماتی صورت گیرد نمایندگان مجلس با حضور در حوزه های انتخابیه با مسئله جوانان جویای کار مواجه هستند؛ بنابراین برای حل این معضل نیازمند برنامه و استفاده از ظرفیت های ملی برای توسعه اقتصادی هستیم.

وی با بیان اینکه در کشور پروژه هایی تعریف شده است ادامه داد: به یکی از پروژه های حوزه انتخابیه اشاره می کنم که انتظار جدی برای اتمام آن وجود دارد ۲۳ سال از روند شروع احداث سد پارسیان می گذرد و همچنان به پایان نرسیده که زیبنده دولت نیست.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس بیان کرد: در نامه اخیری به ریاست جمهوری به تفصیل توضیح دادم که سد پارسیان جاذبه اقتصادی دارد و از لحاظ فنی و اثرگذاری تاثیر بسزایی در حوزه اقتصادی می گذارد بنابراین انتظار داریم رئیس جمهور دستور ویژه ای برای پیگیری اتمام این سد داشته باشد و توجه شود که با منابع داخلی امکان اتمام سد وجود ندارد؛ پس باید مجوزی برای ورود سرمایه خارجی به این پروژه صادر شود.

گودرزی با انتقاد از وضعیت جاده های حوزه انتخابیه نسبت به تکمیل سریع جاده خوزستان به بوشهر تذکر داد و در ادامه گفت: با وجود اینکه "رستم "بیش از ۱۰ سال است که به شهرستان تبدیل شده است، احداث بیمارستان در این شهرستان به تاخیر افتاده و انتظار داریم وزارت بهداشت به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.

وی در آخر تاکید کرد:توجه به وضعیت فرهنگیان و معیشت آنها در واقع سرمایه گذاری در جامعه است؛ چراکه تاثیر بسزایی در مسئله قاچاق و بزهکاری های اجتماعی دارد.