نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور استاندار فارس ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در جمع خبرنگاران، گفت: باید علم در خدمت نیاز جامعه قرار داده شود که در این زمینه نخبگان و دانشگاهیان باید با هم افزایی بتوانند دستاوردهای علمی و پژوهشی استان را ارائه کنند.

دکترآیت الله رزمجو ادامه داد: هفته پژوهش فرصتی مناسبی برای محققان و پژوهشگران است و از این رو برنامه های مختلفی در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه امروز زمان بسیار مناسبی برای توسعه فعالیت های پژوهشی در فارس است، گفت: خوشبختانه نگاه مثبت استاندار فارس به موضوع تحقیق و پژوهش فرصتی را فراهم کرده که همگان می توانند از این مهم بهترین استفاده را داشته باشند که به خصوص فرصت بزرگی برای دانشگاه ها است.

مشاور استاندار فارس تصریح کرد: دانشگاه ها و مراکز علمی فارس باید در هفته پژوهش اقدامات خود را در معرض دید قرار دهند تا مردم نیز با موفقیت های به دست آمده آشنا شوند.

دکتر رزمجو یادآور شد:علاوه بر نمایشگاه پژوهشی استانی، چنین نمایشگاهی نیز در سطح ملی برگزار می شود که استان فارس نیز در کنار سایر استان ها در این نمایشگاه کشوری از ۲۰ تا ۲۶ آذرماه حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته پژوهش فارس از امروز تا چهارشنبه ۱۷ آذرماه در مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز برپا است و همچنین طی روزهای آینده از ۳۲ پژوهشگر برتر استان از دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی و هفت شرکت دانش بنیان برگزیده در استان فارس در هفته پژوهش تجلیل می شود.