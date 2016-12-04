تداوم وزش باد نسبتا شدید در استان بوشهر/ خلیج فارس متلاطم است

پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از خروج سامانه بارشی اخیر که بارشهای نسبتاً مطلوبی را در بخشهایی از شمال استان به همراه داشت، وزش باد شمال غربی با سرعت نسبتاً زیاد ابتدا در سواحل شمالی استان و به تدریج در سواحل مرکزی و جنوبی استان آغاز و سبب تلاطم دریا شد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد: بررسی نقشههای هواشناسی تداوم وزش باد نسبتا شدید شمال غربی را طی ۲۴ ساعت آینده بر روی دریا نشان میدهد.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود سواحل استان طی ۲۴ ساعت آینده مواج و متلاطم باشد. همچنین از عصر روز دوشنبه با کاهش سرعت باد، ارتفاع موج دریا نیز کاهش یابد.
مساعدی بیان کرد: بر این اساس وقوع پدیده مه صبحگاهی و کاهش دید در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به پیشبینی ۲۴ ساعته وضعیت جوی استان بوشهر، بیان کرد: آسمان قسمتی تا نیمه ابری همراه با وزش باد خواهد بود و گرد و خاک و مه صبحگاهی در برخی نقاط دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اینکه جهت باد شمال غربی با سرعت ۱۶ تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی میشود، افزود: ارتفاع موج نیز بین ۹۰ تا ۱۸۰ گاهی تا ۲۱۰ سانتیمتر خواهد بود.
وی اظهار داشت: فردا زمان جزر اول دریا ساعت شش و ۱۱ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه، جزر دوم ساعت ۱۶ و ۵۰ دقیقه و مد دوم در ساعت ۲۳ و یک دقیقه خواهد بود.
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