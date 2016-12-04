تبدیل وضعیت غیرقانونی برخی کارکنان شهرداری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی شورای شهر کرج که پیش از ظهر یکشنبه برگزار شد، لایحه مساعدت ۵۰۰ میلیون ریالی به فرمانداری کرج و ۲۰۰ میلیون ریالی به فرمانداری فردیس برای اجرایی شدن طرح سرشماری نفوس و مسکن به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

محمدصادق باغستانی در خصوص لوایح ارائه شده از سوی فرمانداری کرج و فردیس، گفت: استان سمنان در سرشماری نفوس و مسکن عملکرد خوبی را ارائه کرده است در اجرایی این گونه طرح ها باید به دنبال کاهش هزینه ها باشیم.

عضو شورای شهر کرج ابراز تاسف کرد: عدم مدیریت درست، اجرای برخی طرح ها را هزینه بر کرده است.

در ادامه این جلسه لایحه کمک مالی ۱۶۰ میلیون تومانی به ستاد مبارزه مواد مخدر استان برای برگزاری نمایشگاه به تصویب رسید.

بررسی مشکلات بیمه کارکنان سازمان تاکسیرانی کرج

مریم قهرمانی صارم در بخش دیگری ضمن تذکر به سازمان تاکسیرانی در خصوص مشکلات مربوط به بیمه تاکسیرانان، گفت: در شورای چهارم باید تعداد زیادی از تاکسیرانان بیمه می شدند اما به دلیل عدم پیگیری این مهم محقق نشده است.

عضو شورای شهر کرج با تاکید بر اینکه در حوزه ارتقای حمل و نقل عمومی موفق نبوده ایم، افزود: ساماندهی و نظارت بر سیستم حمل و نقل عمومی باید مورد توجه ویژه باشد.

غفور قاسمپور در بخش دیگری با اشاره به اینکه حدود ۱۵ نفر از کارکنان شهرداری به صورت غیرقانونی تبدیل وضعیت شدند، گفت: متاسفانه تعداد زیادی از کارکنان شهرداری به صورت غیرقانونی تبدیل وضعیت شدند.

محمدرضا رضاپور، قائم مقام شهردار کرج در واکنش به سخنان قاسمپور در خصوص غیرقانونی بودن تبدیل وضعیت برخی از کارکنان شهرداری، گفت: این مهم به صورت قانونی و بر اساس عدالت انجام شده است.

تبدیل وضعیت غیرقانونی کارکنان در سازمان های شهرداری کرج

قائم مقام شهردار کرج در ادامه تاکید کرد: به سبب برخی مشکلات انجام هرگونه تبدیل وضعیت در شهرداری کرج را متوقف کرده ایم.

مصطفی سعیدی سیرایی در تایید صحبت های همتای خود در خصوص غیرقانونی بودن تبدیل وضعیت برخی از کارکنان شهرداری، گفت: تبدیل وضعیت های غیر قانونی انجام شده و در صورت لزوم اسامی افراد نیز ارائه خواهد شد.



عضو شورای شهر کرج با ابراز تاسف از اینکه برخی از کارکنان شهرداری در سال ۹۲ تبدیل وضعیت شده که شرایط لازم برای این کار را نداشته اند، گفت: این در حالی است که برای برخی دیگر از کارکنان شهرداری که دارای شرایط تبدیل وضعیت بوده اند، اقدامی انجام نشده است.

سعیدی سیرایی تاکید کرد: متاسفانه تبدیل وضعیت غیرقانونی برخی از کارکنان شهرداری در سازمان پارک ها و فضای سبز، مدیریت پسماند و برخی مناطق شهرداری انجام شده است.