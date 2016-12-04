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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

شورای راهبری توسعه مدیریت کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می شود

شورای راهبری توسعه مدیریت کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می شود

یاسوج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورای راهبری توسعه مدیریت استان با هدف اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری استان تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: این شورا در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام و نقشه راه اصلاح نظام اداری با سه کمیته تخصصی  به فعالیت می پردازد.

نوروزی بیان داشت: کمیته ساختار، فناوری مدیریتی، سرمایه انسانی و سلامت اداری به عنوان کمیته اول، کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی به عنوان کمیته دوم و کمیته عملکرد به عنوان کمیته سوم به فعالیت خواهند پرداخت.

نوروزی گفت: جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت هر سه ماه یکبار و جلسات کمیته های تخصصی شده هر ماه یکبار برگزار خواهد شد.

وی افزود: کمیته های تخصصی موظفند صورت جلسات خود را به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت ارسال کنند.

نوروزی به تدوین سند جامع توسعه فناوری ارتباطات و دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اشاره کرد و افزود: زمان مناسب تر برای ارائه و اجرای  این سند بعد از تصویب برنامه ششم توسعه استان است.

نوروزی گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و خدمات، کارهای مورد نیاز در زمینه توسعه و ترویج خدمات دستگاه ها در قالب پورتال استان انجام شود.

کد مطلب 3840484

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