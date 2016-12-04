شورای راهبری توسعه مدیریت کهگیلویه و بویراحمد تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: این شورا در راستای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام و نقشه راه اصلاح نظام اداری با سه کمیته تخصصی به فعالیت می پردازد.

نوروزی بیان داشت: کمیته ساختار، فناوری مدیریتی، سرمایه انسانی و سلامت اداری به عنوان کمیته اول، کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی به عنوان کمیته دوم و کمیته عملکرد به عنوان کمیته سوم به فعالیت خواهند پرداخت.

نوروزی گفت: جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت هر سه ماه یکبار و جلسات کمیته های تخصصی شده هر ماه یکبار برگزار خواهد شد.

وی افزود: کمیته های تخصصی موظفند صورت جلسات خود را به دبیرخانه شورای راهبری توسعه مدیریت ارسال کنند.

نوروزی به تدوین سند جامع توسعه فناوری ارتباطات و دولت الکترونیک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اشاره کرد و افزود: زمان مناسب تر برای ارائه و اجرای این سند بعد از تصویب برنامه ششم توسعه استان است.

نوروزی گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و خدمات، کارهای مورد نیاز در زمینه توسعه و ترویج خدمات دستگاه ها در قالب پورتال استان انجام شود.