افزایش ۵درصدی عوارض واردات خودروی سواری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۹۶ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت بر روی کشتی افزایش خواهد یافت.
دولت عایدی خود از این محل را ۲۶۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داده است که عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد برروی کشتی افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۹۶ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت بر روی کشتی افزایش خواهد یافت.
دولت عایدی خود از این محل را ۲۶۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
نظر شما