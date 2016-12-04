افزایش ۵درصدی عوارض واردات خودروی سواری

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه بودجه سال ۹۶ عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت بر روی کشتی افزایش خواهد یافت.

دولت عایدی خود از این محل را ۲۶۰ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.