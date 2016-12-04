تجاری سازی فناوری و پژوهش زیربنای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان گیلان که پیش از ظهر یک شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه همه کشورها وابسته به شرایط مناسبی است که برای پژوهش، تفکر و اندیشیدن فراهم می شود.

وی افزود: بدون شک توجه به امر پژوهش ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده که ارتباط مناسب آن با صنعت، زمینه ساز توسعه می شود.

استاندار گیلان با تأکید بر لزوم محقق کردن اقتصاد مقاومتی از طریق اقدامات پژوهش محور گفت: همانطور که از شعار هفته پژوهش امسال نیز مشخص است، تجاری سازی فناوری و ایجاد تقاضا برای پژوهش های موجود، زیربنای اقتصاد مقاومتی را پایه ریزی می کند.

نجفی همچنین با اشاره به فعالیت هایی خوبی که در زمینه پژوهش و فن بازار در گیلان انجام شده است، بر ضرورت توجه به فعالیت های پژوهشی و تجاری سازی کارهای تحقیقاتی تأکید کرد.

وی در ادامه هفته پژوهش را بهانه ای برای پرداختن به مقوله مهم تحقیق و پژوهش دانست و اظهار کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات موجود در بخش تولید، صنعت و کشاورزی استان را با بهره گیری از طرح های پژوهشگران و محققان برطرف کنیم.

در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و فن بازار استان گیلان بیش از ۲۵۰ دستاورد پژوهشی از مرحله تحقیقاتی و اولیه تا محصول در ۵۲ غرفه به نمایش گذاشته شده است.