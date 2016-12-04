۸ خانه بهداشت در شهرستان سلطانیه احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فرمانداری سلطانیه، پرویز خالقی افزود: در راستای اجرایی نمودن طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، تفاهم نامه ای به منظور ساخت و تجهیز خانه بهداشت، پانسیون پزشک و ستاد شبکه، ما بین وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد گردید که بر اساس آن ۸ خانه بهداشت، ۳ باب پانسیون پزشک و یک مورد نیز ستاد شبکه، در سطح شهرستان سلطانیه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید .

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه مابین وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: محوریت این تفاهم‌نامه به گونه ای است که بهبود استاندارد فضاهای فیزیکی حوزه بهداشت از جمله خانه های بهداشت، پایگاههای سلامت، پانسیون پزشک و یا ساخت این نوع اماکن مدنظر قرار خواهد گرفت و اجرایی نمودن آن موجبات ارائه هرچه بهتر خدمات جامع همگانی و عادلانه سلامت به مردم را فراهم خواهد ساخت.

فرماندار سلطانیه افزود: مطابق با این تفاهم نامه که قرار است با ارزش ریالی بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در سطح استان صورت عملی یابد، تعداد ۸ خانه بهداشت، سه باب پانسیون پزشک و یک مورد نیز ستاد شبکه، در سطح شهرستان سلطانیه اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

خالقی ادامه داد: سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در تأمین منابع مالی این تفاهم نامه در سطح استان، ۶۰ درصد، سهم استانداری را ۲۵ درصد و سهم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان را ۱۵ درصد عنوان کرد.

فرماندار سلطانیه افزود: با اجرایی نمودن ۸ خانه بهداشت در روستاهای سرخه دیزج، یوسف آباد، خیرآباد، کاکاآباد، ونونان، قره بلاغ، ساریجالو، گوزلدره، ویک، ویر، خرمدرق و قیاسیه، ۱۲۲۸۱ نفر از جمعیت روستایی شهرستان تحت پوشش قرار خواهند گرفت که سهم وزارت بهداشت در بهبود استانداردهای یاد شده این دسته از خانه های بهداشت، ۱۲ هزار میلیون ریال و سهم استانداری نیز شش هزار میلیون ریال می باشد.

خالقی گفت: احداث پایگاه سلامت شهری سلطانیه نیز جزو یکی از موارد این تفاهم‌نامه در سطح شهرستان سلطانیه بشمار می‌رود که جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد و با اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیون ریال از سهم وزارت بهداشت اجرا و به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار سلطانیه، اضافه کرد: سه باب پانسیون پزشک نیز واقع در روستاهای گوزلدره، ویر و خیرآباد اجرا و به بهره برداری خواهد رسید که اعتباری بالغ بر سه هزار و۱۵۰ میلیون ریال از سهم وزارت بهداشت را به خود اختصاص خواهد داد.