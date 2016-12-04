جشنواره فرش و دستبافته های عشایری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، در این جشنواره انواع قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه و دیگر دست بافته‌های هنرمندان عشایر ایلات قشقایی شاهسون، لر بزرگ و کوچک، بختیاری و دیگر ایلات کشور به نمایش گذاشته می شود. همچنین بافندگانی از شهر های کرمان، قم، تبریز، تهران، همدان، اصفهان، شیراز، گرگان و مشهد مقدس به ارائه دست بافته های خود می پردازند.

این جشنواره تا نوزدهم آذر ماه قصر همه روزه از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۲۱:۰۰ در گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر پذیرای بازدیدکنندگان است.