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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

جشنواره فرش و دستبافته های عشایری برگزار می شود

جشنواره فرش و دستبافته های عشایری برگزار می شود

جشنواره سراسری فرش و دستبافت های عشایری و روستایی ایران در باغ موزه قصر برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی باغ موزه قصر، در این جشنواره انواع قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه و دیگر دست بافته‌های هنرمندان عشایر ایلات قشقایی شاهسون، لر بزرگ و کوچک،   بختیاری و دیگر ایلات کشور به نمایش گذاشته می شود. همچنین بافندگانی از شهر های کرمان، قم، تبریز، تهران، همدان، اصفهان، شیراز، گرگان و مشهد مقدس به ارائه دست بافته های خود می پردازند.

این جشنواره تا نوزدهم آذر ماه قصر همه روزه  از ساعت ۱۴:۳۰  تا ۲۱:۰۰  در گالری ملک الشعرای بهار باغ موزه قصر پذیرای بازدیدکنندگان است.

کد مطلب 3840494

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