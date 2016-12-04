مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان بیست ۲۰ درصد و وارداتی به میزان سی ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، در بند ج تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۹۶ آمده است که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.

همچنین تا شفاف سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۶به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.

در بند د تبصره ۷ لایحه آمده است: از ابتدای سال ۱۳۹۶ تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات به شرح زیر است :

مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان بیست ۲۰ درصد و وارداتی به میزان سی ۳۰ درصد قیمت خرده فروشی تعیین می‌گردد؛ ضمن اینکه مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی معسل یا سنتی آماده مصرف تولید داخلی به میزان بیست درصد و وارداتی به میزان سی درصد قیمت خرده فروشــی تعییـن می گردد.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال ۱۳۹۶ موظف است قیمت خرده‌فروشی انواع سیگار و محصولات دخانی ماخذ محاسبه مالیات موضوع این بند را به مراجع ذیربط و برای درج بر روی پاکت محصول اعلام نماید.

در عین حال، وزارت صنعت باید امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سیستم اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

در این میان مالیات موضوع این ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این تبصره را وصول و آن را به ردیف درآمدی شـماره ۱۶۰۱۶۸ جـدول شماره ۵ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در این تبصره آمده است: با لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مالیات و عوارض بر تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی به استثنای مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند (ب) ماده ۶۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت لغو می‌گردد.