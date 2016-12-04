حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جشنواره‌های هنری هفته قرآن و عترت بیان کرد: هر چیزی که با هنر عجین شود، بی‌شک ماندگار می‌شود چرا که ذوق و قریحه انسانی از هنر استقبال می‌کند.

عبادی ادامه داد: قرآن به تنهایی زیبایی‌های ویژه خودش را دارد که اگر این زیبایی‌ها در کنار هنر و با هنر به تصویر کشیده شود، بیش از بیش موجب جذب جوانان و دیگر اقشار جامعه به سمت فعالیت‌های قرآنی خواهد داشت.

وی افزود: یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه قرآن، بحث پژوهش‌های قرآنی است که اقدامات قابل توجه زیبایی در این زمینه شده که پاسخگوی بسیاری از شبهات و سؤالات مطرح برای جوانان در حوزه دین و اندیشه است.

نماینده مردم بیرجند در مجلس گفت: اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت بحث فراگیری پژوهش‌های قرآنی است؛ پژوهش‌های زیادی صورت گرفته اما آیا این اقدامات به فراتر از مرزهای کشور ما که بسیار تشنه معارف الهی هستند، نفوذ کرده است.

عبادی اظهار کرد: مسئله دیگر فضای مجازی است که شبهات زیادی در این فضا در خصوص قرآن و دین مطرح می شود که لازم است پژوهش‌های قرآنی به سمت پاسخگویی به این شبهات برود که در این زمینه نیز به صورت پراکنده اقدامات انجام شده، اما نیازمند اقدامات گسترده و متمرکز در این خصوص هستیم.

وی عنوان کرد:برگزاری هفته قرآن و عترت که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود بهانه بسیار خوبی است تا با مفاهیم ارزشمند قرآن کریم آشنا شویم.

وی اظهار کرد: اگر اقدامی رسانه‌ای و فراگیر شود، بی‌شک تأثیر خود را در جامعه خواهد گذاشت و فعالیت‌های قرآنی نیز همین‌گونه است و اگر از فرصت هفته قرآن و عترت برای رونمایی اقدامات قرآنی دستگاه‌ها استفاده کنیم، نتیجه مطلوبی خواهد داشت.

هفته قرآن و عترت، در آخر آذرماه همزمان با هفته وحدت برگزار می‌شود.