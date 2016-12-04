امهال سه ساله وام کشاورزان خسارت دیده

به گزارش خبرنگار مهر، در بند و تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است: کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نمود هاند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیمار یهای همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده ( ۱۲ ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داد وام کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی، به مدت سه سال امهال شود.
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