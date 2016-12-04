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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

مدیر کل بهزیستی استان زنجان:

۳۰ درصد معلولیت در استان زنجان ناشی از اختلالات ژنتیکی است

۳۰ درصد معلولیت در استان زنجان ناشی از اختلالات ژنتیکی است

زنجان- مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: ۳۰ درصد معلولیت جمعیت استان زنجان به علت اختلالات ژنتیکی و ازوج های فامیلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به اینکه در خصوص توانمند سازی معلولان باید قدم های موثری در استان زنجان برداریم، افزود: سازمان بهزیستی برنامه های جدیدی در جهت خدمات به معلولان در نظر گرفته است.

محمدی با بیان اینکه یکی از اقدامات سازمان در سال جاری تقویت و توسعه مراکزغیر دولتی در راستای واگذاری وظایف سازمان به مردم بوده است، اظهار داشت: ۱۹ هزارو ۴۷۷ معلول در طبقه بندی معلولین جسمی، حرکتی، شنوایی، ذهنی روانی و صوت و گفتار تحت پوشش سازمان هستند.

وی خاطر نشان کرد: کمیسیون های پزشکی در سطح استان زنجان فعال هستند و این کمیسیون ها وظیفه تشخیص معلولیت های شدید و خفیف را دارند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان در ادامه از فعالیت  ۲۸ مرکز توانبخشی روزانه در استان زنجان خبر داد و گفت:۹ مرکز شبانه روزی سالمندان و عقب ماندگان ذهنی،۱۳ مرکز روزانه ،۴ مرکز ویزیت در منزل و ۲ مرکز مراقبت در منزل در استان زنجان وجود دارد.

محمدی با بیان اینکه راه اندازی مراکز شبانه روزی اولویت سازمان بهزیستی بوده است، تاکید کرد: این کار به علت سیاست ملت محوری از طرف دولت و خانواده محوری به جای مرکز محوری در سازمان تبدیل به مراکز روزانه ، ویزیت و مراقبت در منزل شده است.

وی از ارائه خدمات و تجهیزات تخصصی به معلولان خبر داد و افزود: بهزیستی استان زنجان تجهیزاتی شامل ویلچر، سمعک و مایحتاج بهداشتی تحویل جامعه هدف داده است.

کد مطلب 3840499

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