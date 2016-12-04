۱۰ شرکت دانش بنیان در شهرکهای صنعتی قزوین فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همزمان با هفته پژوهش و در حمایت از شرکتهای دانش بنیان ۷ واحد صنعتی تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان که بعنوان صاحبان ایده و تولید اشتغال پایدار بوده را شناسایی و زمینه حضور آنان در نمایشگاه فراهم کرده ایم.

وی یادآورشد: شرکتهای دانش بنیان متقاضی زمین در شهرکها و نواحی صنعتی می توانند از امکان پرداخت یک سوم بخش نقدی به میزان ۱۰ درصد نرخ حقوق انتفاع برخوردار و همچنین امکان تقسیط بخش غیرنقدی نها تا ۴۲ ماه فراهم می شود.

خانپور با اشاره به مشوقها و برنامه های حمایتی برای شرکتهای دانش بنیان تصریح کرد: دریافت تسهیلات و معافیت مالیاتی، معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان جهت اشتغال دانش آموختگان برتر فناور، حمایت از صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان با هدف توسعه بازار صادراتی از جمله برنامه های حمایتی سازمان صنایع کوچک از این شرکتهاست.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین یادآورشد: در راستای شناسایی و کمک به واحدهای صنعتی دانش بنیان و توانمند کردن آنها در حوزه تولید و صنعت ۱۳ واحد صنعتی از شهرکها و نواحی صنعتی استان که در حوزه فناوری و تولید محصولات دانش بنیان فعالیت دارند شناسایی شده اند که تعداد ۸ واحد تولیدی فعال بعنوان دانش بنیان معرفی شده و مابقی در مرحله تکمیل پرونده می باشد.

خانپور یادآورشد: این واحدهای صنعتی در زمینه محصولات تولیدی مواد دارویی، نساجی و پوشاک، فرآورده های دارویی، آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی خودرو، فیلترهای صنعتی، فرآوری و بسته بندی کشمش و خرما، انواع لامپ و روشنایی، تولید کننده فرومولبیدن و نمکهای رنیوم فعالیت دارند.

سید حبیب الله رحمتی مدیر ارتباط با صنعت و تجاری سازی دانشگاه آزاد و جانشین دبیر نمایشگاه هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه ادارات دولتی، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان، آخرین دستاوردهای پژوهشی خود را در معرض دید علاقمندان قرار داده اند.

وی افزود:دراین نمایشگاه ۶ دانشگاه مهم استان، ۱۰ واحد صنعتی و فنآور و دانش بنیان، ۱۷ دستگاه اجرایی، آخرین یافته های پژوهشی و تحقیقاتی خود را در غرفه های نمایشگاه به نمایش گذاشته اند.

رحمتی تصریح کرد: این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی باراجین برپاست و علاقمندان می توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ از آن بازدید کنند.

همزمان با هفته پژوهش شرکت شهرکهای صنعتی استان به همراه خوشه صنعتی فرآوری انگور و کشمش و فن بازار منطقه ای استان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در استان قزوین شرکت کرده و بازدید از این نمایشگاه از ۱۴ لغایت ۱۷ آذرماه در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برای عموم آزاد است.

