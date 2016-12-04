۲۰ درصد سهمیه استخدامی دستگاه قضایی در اختیار شوراهای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رزم روز یکشنبه در مراسم تحلیف اعضای شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان ایلام اظهار داشت: پیشنهاد واگذاری ۳۰ درصد سهیمه به این افراد داده شده بود که با ۲۰ درصد موافقت شد که افراد واجد شرایط می توانند از این فرصت برای جذب شدن در دستگاه قضایی استفاده کنند.

وی افزود: خوشبختانه نیروهایی که در این شوراها فعالیت می کنند توانسته اند صلاحیت و قابلیت خود را بروز و ظهور دهند و تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف صورت گرفته از سوی اعضای شوراهای حل اختلاف مشاهده نشده است.

رئیس کل دادگستری ایلام بر لزوم ارائه آموزش های مستمر به اعضای شوراهای حل اختلاف تاکید کرد و ادامه داد: در قانون قبلی این شوراهای در پرونده های مالی تا مبلغ ۵ میلیون تومان صلاحیت رسیدگی داشتند که این مقدار در قانون جدید تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

رزم تاکید کرد: تشکیل شوراها برآمده از احکام فقهی و توصیه های ائمه معصومین (ع) است و خوشبختانه با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی با حضور معتمدان و ریش سفیدان روز به روز شاهد بسط و گسترش فرهنگ استفاده از شوراها برای حل و فصل منازعات و اختلافات میان افراد جامعه هستیم و امیدواریم با نهادینه شده هر چه بیشتر این مراکز میزان افراد مراجعه کننده به محاکم قضایی روز به روز کاهش یافته و با کاهش اطاله دادرسی مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی کاهش یابد.

در پایان این آیین مراسم تحلیف اعضای جدید شعب حل اختلاف شهرستان ایلام با حضور رئیس و معاونان دادگستری ایلام برگزار شد.