اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار و ۴۲۹ معلول در خراسان شمالی وجود دارد، اظهار کرد: جامعه معلولان در استان با محدودیت و کمبودهای فراوانی در زمینه‌های اشتغال، معیشت و تأمین نیازهای روزانه مواجه است که تمام این موارد توجه تمام دستگاه‌ها را می‌طلبد.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد از مناسب‌سازی اماکن عمومی واداری برای معلولان در خراسان شمالی انجام‌شده است اما متأسفانه پاسخگوی نیاز این افراد نیست مناسب‌سازی همچنان از دغدغه‌های این قشر برای حضور در جامعه است.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به اینکه در حال حاضر هفت هزار و ۳۰۰ نفر معلول جسمی حرکتی در خراسان شمالی وجود دارد، تصریح کرد: بیشترین معلولیت در استان معلولیت جسمی و حرکتی و پس‌ازآن بیشترین معلولیت، معلولیت ذهنی با پنج هزار و ۴۰۰ نفر است.

قربانی بیان داشت: ایجاد زمینه اشتغال و مسکن از دیگر دغدغه‌های معلولان است که تلاش داریم اشتغال سه درصد معلولان را به پنج درصد برسانیم.

اجرای ۲ طرح کاهش معلولیت

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: در حال حاضر برای کاهش معلولیت در استان دو طرح در حال اجراست که یکی از این طرح‌ها مشاوره اجباری ژنتیک پیش از ازدواج است که تا پایان امسال برای سه هزار و ۵۰۰ زوج انجام می‌شود.

وی افزود: دومین طرح در کاهش معلولیت در استان غربالگری اختلالات ژنتیکی در مدارس دخترانه است که این طرح با اولویت مدارس دبیرستانی و برای دختران ۱۵ تا ۲۵ سال انجام می‌شود.

قربانی بیان کرد: طی سال گذشته یک هزار و ۴۰۰ نفر در این طرح غربالگری شدند و امسال نیز باید دو هزار دختر در خراسان شمالی غربالگری شوند.