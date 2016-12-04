به گزارش خبرنگار مهر، کیکاووس سعیدی ظهر یکشنبه در جلسه انتخابات هیئت گلف لرستان گفت: در جلسه امروز به نتایج خوبی رسیدیم و مجید ترابی نژاد را به مدت ۴ سال به عنوان رئیس هیئت گلف لرستان معرفی می کنم و ابلاغ ایشان بلافاصله صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه طیبه ندری با درایت طی مدت یک سال سرپرستی، هیئت گلف لرستان را اداره کردند و در ادامه نیز در کنار مجید ترابی نژاد همکاری خواهند داشت، تصریح کرد: طی مدت ۶ سال از تاسیس هیئت گلف در لرستان این هیئت دستاوردهای خوبی داشته است.

رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه هیئت گلف لرستان هر سال یک اعزام برون مرزی داشته است، افزود: بعضی از استان های صاحب گلف نتوانسته اند این زمینه را برای اعزام برون مرزی ایجاد کنند.

لرستان در رشته های پرتابی و گلف استعدادهای فراوانی دارد

سعیدی با اشاره به اینکه خوشبختانه با حضور وزیر جدید ورزش و جوانان نگاه به ورزش به خصوص نگاه به گلف خوب بوده و خیلی امیدوارتر از گذشته کارمان را ادامه می دهیم و ازحمایت های وزیر برخوردار هستیم، گفت: در لرستان پتانسیل های ورزشی و استعدادهای سرشاری وجود دارد که بخشی از آن به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه و فیزیولوژی ارتفاع است.

وی با بیان اینکه لرستان در رشته های پرتابی و گلف استعدادهای فراوانی دارد که باید این امر را به عنوان یک مزیت خوب در نظر گرفت، تصریح کرد: فدراسیون گلف نگاه ویژه ای به لرستان داشته و خواهد داشت.

رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه از برنامه های رئیس جدید هیئت گلف استان حمایت می کنیم، افزود: ۳ استان در رشته گلف در طرح ملی جشنواره استعدادیابی حضور دارند که این استانها شامل لرستان، خوزستان و کرمان است.

سعیدی با اشاره به اینکه تلاش می کنیم چند استان دیگر را به این طرح اضافه کنیم، اظهار داشت: این استانها از نظر تجهیزات و استعداد یابی حمایت می شود.

در رشته گلف نگاه مان به المپیک است

وی با بیان اینکه در این دوره باید به سمت تقویت زیرساخت های رشته گلف پیش برویم، تصریح کرد: المپیک بالاترین عرصه رقابتی ورزشی است و رشته گلف نیز وارد آن شده و این یک فرصت استثنایی برای ماست تا صاحب رتبه و جایگاه در سطح دنیا شویم.

رئیس فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در رشته گلف نه قول مدال می دهیم نه سهمیه اما نگاه مان به المپیک است، گفت: در این راستا استانهایی که پتانسیل و ظرفیتش را دارند باید همسو با فدراسیون تلاش کنند.

سعیدی با بیان اینکه در این رابطه روی لرستان حساب ویژه ای باز کرده ایم و معتقدیم لرستان می تواند ورزشکار المپیکی در رشته گلف داشته باشد، تصریح کرد: در رتبه بندی ها بیش از ۲۰ کشور را پشت سر گذاشته ایم و سیاست فدراسیون هم استفاده از ظرفیت های بین المللی و داخلی است.