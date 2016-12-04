ترابیان: تیم امید ایران با اوکراین، عراق و فرانسه بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی درباره بازی های تدارکاتی تیم امید و ملی ایران با روسیه، گفت: تیم زیر ۲۰ سال ایران اردوهای تدارکاتی خود را برگزار کرده و قرار است تا دو دیدار دوستانه به تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال روسیه برگزار کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه این تیم در اردیبهشت ماه سال آینده قرار است در اولین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا حضور پیدا کند، مهمترین اولویت ما برگزاری مسابقات دوستانه برای این تیم است. بر همین اساس پس از دیدار برابر روسیه، در بهمن ماه با تیم اوکراین، در اسفند ماه با تیم عراق و در فروردین ماه سال اینده با تیم فرانسه بازی دوستانه برگزار خواهند کرد که امیدوارم کادر فنی بتواند بهترین استفاده را از بازیهای دوستانه فوق ببرد.

وی گفت: هنوز میزبان اولین دوره مسابقات قهرمانی زیر ۲۰ سال آسیا مشخص نیست. ایران و تایلند در خواست میزبانی این بازیها را اعلام کرده اند که کنفدراسیون فوتبال آسیا در این باره هنوز تصمیمی نگرفته است. ما اصفهان را برای برگزاری این دوره از مسابقات معرفی کرده ایم و منتظر اعلام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای میزبانی هستیم.

ترابیان در پایان درباره تیم ملی فوتسال بزرگسالان گفت: این تیم دو بازی دوستانه با روسیه برگزار خواهد کرد و در صدد آن هستیم تا بازیهای دیگری را برایشان هماهنگ کنیم. با قزاقزستان برای انجام بازی دوستانه رایزنی کرده ایم اما در تاریخی که ما درخواست بازی داشتیم، قزاقستان اعلام کرد که درگیر جام ملتهای اروپا است اما پس از پایان مسابقاتش، حتما برای برگزاری دیدار با ایران اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال درباره برگزاری کلاس سطح سه فوتسال در ایران هم به سایت فدراسیون فوتبال، گفت: گفت: بالاترین سطح فعلی در دنیا و در بخش فوتسال سطح سه است که قصد داریم این دوره را از فردا به مدت دو هفته و در تهران برگزار کنیم. از زمانی که بخش های آموزشی فوتسال و فوتبال از یکدیگر جدا شد و هر کدام با عنوان آموزشی جدا از یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، دور های آموزشی به سه بخش سطح یک، سطح دو و سطح سه تقسیم شد.

وی ادامه داد: در سطح یک و مخصوصا سطح دو اکثر مربیان باشگاهی و ملی کشورمان فعالیت دارند. اما درجه سه که بالاترین سطح مربیگری در فوتسال است و در بسیاری از قاره ها مخصوصا آفریقا این دوره هنوز برگزار نشده است، قصد داریم تا یک دوره آموزشی دو هفته ای را برگزار کنیم. در واقع بعد از اروپا و کشور مالزی، ایران پیشرو کشورهای آسیایی در برگزاری این دوره است.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی در ادامه بیان کرد: در بخش اول که از صبح فردا در هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار می شود در خصوص برنامه های تئوری و موارد مربوط به بدنسازی است که علی تارقلی زاده به عنوان مدرس AFC تدریس این بخش را برعهده دارد. همچنین موارد مربوط به بحث روحی و روانی بازیکنان در نیمه بازی و پایان مسابقه توسط حسین شمس، بحث استراتژی دفاعی در فوتسال توسط ناصر صالح، در بخش بازاریابی دکتر کاظمی، در بخش داوری نیز علیرضا سهرابی، در بخش حرفه ای سازی باشگاهها سهیل مهدی و در بخش مدیریت تیم عباس ترابیان را تدریس خواهند کرد.

وی گفت: از هفته دوم ویکتور هرمانس هلندی یکی از سرشناس ترین اساتید فوتسال جهان موارد فنی مربوط به سطح سه فوتسال را تدریس خواهد کرد. به جرات می توان گفت که در دنیا حدود ۴۰ نفر از مربیان دارای مدرک مربیگری درجه سه فوتسال هستند.