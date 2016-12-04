فعالیت ۷۹۵ نفر در شوراهای حل اختلاف استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر علی اکرم داودی نیا روز یکشنبه در آیین تحلیف اعضای شعب شوراهای حل اختلاف شهرستان ایلام اظهار داشت: ۴۴۵ نفر از این تعداد در شوراهای شهری و ۳۵۰ نفر نیز در شوراهای حل اختلاف روستایی فعالیت می کنند.

وی افزایش تعداد شعب حکمی شوراهای حل اختلاف از ۱۹ به ۲۸ مورد و همچنین تعداد شعب صلحی را از ۱۰ به ۲۰ مورد را از جمله فعالیت های صورت گرفته طی سال جاری عنوان کرد.

سرپرست شوراهای حل اختلاف ایلام یکی از مهم ترین فعالیت های صورت گرفته به منظور کارآیی بیشتر شوراهای حل اختلاف را بازرسی های مستمر برشمرد و گفت: تاکنون بیش از یک هزار ساعت نظارت و بازرسی از این مراکز در نقاط شهری و روستایی استان انجام شده است.

داودی نیا تاکید کرد: اعضای شوراهای حل اختلاف در صورت آشنایی هرچه بیشتر با قوانین و مقررات قضایی کارآیی بسیار بیشتری خواهند داشت که در همین راستا با برگزاری دوره ها و کلاس های آموزشی توانسته ایم بخشی از این نیاز را برطرف کنیم که امسال در نقاط روستایی ۲۴۷ نفر در ۳۷ دوره آموزشی شرکت کرده اند و در شهرها نیز ۹۸۸ نفر شامل ۸۱۸ مرد و ۱۷۰ زن با حضور کارشناسان و قضات در قالب ۴۸ دوره آموزش های قضایی را فرا گرفته اند.